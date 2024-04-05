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Врач рассказала, могут ли противозачаточные навредить при длительном приеме

Врач Ермолаева: противозачаточные повышают риск тромбобразования на фоне курения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Противозачаточные препараты (оральные контрацептивы), как и другие препараты, имеют противопоказания, пренебрежение которыми может привести к неприятным и даже опасным последствиям для здоровья, рассказала «Известиям» 5 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Приволжье», к. м. н. Елена Ермолаева.

«Правильно подобранные противозачаточные препараты (оральные контрацептивы), принимаемые с соблюдением рекомендаций врача, безопасны. Кроме того, современные оральные контрацептивы имеют широкий спектр неконтрацептивных эффектов в лечении и профилактике предменструального синдрома, дисменореи, гиперандрогении, онкопатологий, изменений в перименопаузальный период. Оральные контрацептивы положительно влияют на репродуктивное здоровье женщин и значительно улучшают качество жизни», — сообщила Ермолаева.

Однако она отметила, что, как и другие медикаменты, они имеют ряд противопоказаний, и поэтому для каждой женщины необходимо подобрать оптимальный препарат с учетом множества индивидуальных факторов: возраста, образа жизни, физиологических особенностей и хронических заболеваний.

«К возможным побочным эффектам можно отнести головную боль, тошноту, боли в животе, вздутие живота, дискомфорт или боли в молочных железах, межменструальные кровотечения, снижение либидо. Существует повышенный риск тромбообразования на фоне курения, дислипидемии, ожирения, нарушений сердечного ритма, артериальной гипертензии, сахарного диабета и пр.» — предупредила врач.

По ее словам, существуют различные схемы приема противозачаточных препаратов. Длительность их приема может варьироваться в зависимости от конкретного препарата и клинического случая. Как правило, корректно подобранные противозачаточные таблетки можно принимать длительное время без перерыва.

«Важно обратиться к врачу — акушеру-гинекологу при появлении любых побочных эффектов, например, кровотечения или кровянистых выделений из половых путей в межменструальный период, болей в низу живота, головных болей, отеков ног, болей в ногах, уплотнения, увеличения, болезненности молочных желез, увеличения массы тела, акне и пр.», — добавила Ермолаева.

Также она обратила внимание, что перед назначением противозачаточных средств врач может рекомендовать сдать клинический анализ крови, биохимический анализ крови, тесты для оценки состояния свертывающей системы крови, анализ на половые гормоны и другие исследования в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния здоровья женщины.

«Это необходимо для определения оптимальной схемы приема препарата, выявления возможных противопоказаний к его назначению. Назначать себе противозачаточные препараты самостоятельно небезопасно», — подчеркнула специалист.

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