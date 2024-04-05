В Красноярске арестовали заказчика убийства 23-летней давности

В Красноярске арестован мужчина, который в 2001 году заказал убийство бизнесмена в Норильске. Об этом 5 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

Причастность подозреваемого к случившемуся установили после возобновления расследования уголовного дела. По данным следствия, 55-летний москвич в 2000-х годах возглавлял ОПГ в Норильске и поручил троим своим подчиненным убить коммерческого управляющего одного из ресторанов города.

«Ночью 8 марта 2001 года киллер, находясь у дома предпринимателя, произвел в него несколько выстрелов из автомата Калашникова, а также ранил его охранника. 3 апреля 2024 года заказчик преступления задержан в Норильске и доставлен в город Красноярск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в СК.

Отмечается, что еще один из пособников преступления уже отбывает наказание в местах лишения свободы, а второй пособник и сам киллер скончались.

В настоящий момент продолжаются следственные действия. Арестованному фигуранту дела предъявят обвинение в организации убийства, совершенного общеопасным способом.

Ранее, 2 апреля, в Тверской области арестовали жителя Смоленска по обвинению в убийстве четырех человек в 2008–2009 годах. Два убийства были совершены из-за личных неприязненных отношений и корыстных побуждений, а еще два — в целях скрыть преступление. После этого обвиняемый скрывался от правоохранительных органов.