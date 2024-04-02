В Тверской области арестовали мужчину по обвинению в убийствах 15-летней давности

В Тверской области арестован житель Смоленска по обвинению в убийстве четырех человек в 2008–2009 годах. Об этом 2 апреля сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве четырех человек в 2008 и 2009 годах задержан житель города Смоленска. <…> Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в июле 2008 года недалеко от деревни Старая Константиновка из личных неприязненных отношений совершил убийство мужчины. Затем, в той же деревне, но уже в апреле 2009-го, злоумышленник с использованием огнестрельного оружия из корыстных побуждений убил еще одного мужчину. Для того чтобы сокрыть преступление, арестованный лишил жизни еще двух человек.

После этого он скрывался от правоохранителей на протяжении долгого времени. Следователи уточнили, что мужчина 1974 года рождения был задержан в Смоленске в марте текущего года. Он уже был судим в 2011 году. Тогда его приговорили к восьми годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть. Отмечается, что обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ.

«Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса — принципа неотвратимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы», — подчеркнул руководитель следственного управления СК РФ по Тверской области Альберт Кизимов.

Также во вторник, 2 апреля, в Москве раскрыли дело об убийстве и изнасиловании девушки 20-летней давности. Следователи и криминалисты, занимаясь расследованием дела вместе с сотрудниками различных отделов МВД, провели более 120 допросов и 80 экспертиз, уточнили в СК РФ.

Ранее, 30 марта, в Санкт-Петербурге раскрыли убийство шестиклассницы 18-летней давности. Тело ребенка нашли между речкой Красненькой и элеваторной площадкой в мае 2007 года. Выяснилось, что девочку задушил 52-летний мужчина родом из одной из бывших союзных республик, который сейчас отбывает пожизненный срок за убийства и изнасилования в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа.