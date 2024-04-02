В Москве раскрыли дело об убийстве и изнасиловании девушки 20-летней давности

Уголовное дело 20-летней давности об изнасиловании и убийстве девушки-подростка раскрыто в Москве. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, в ночное время 2 июля 2003 года обвиняемый, находясь на улице 1-я Владимирская в городе Москве, напал на несовершеннолетнюю девушку и затащил на территорию ближайшего детского сада. Там он избил ее, после чего изнасиловал. Опасаясь обращения потерпевшей в правоохранительные органы, а также из мести за оказанное сопротивление обвиняемый задушил ее и скрылся», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СК, занимаясь расследованием дела вместе с сотрудниками различных отделов МВД, провели более 120 допросов и 80 экспертиз. Большой объем проделанной работы вывел правоохранителей на след 59-летнего мужчины, которого удалось задержать в Туле.

Выяснилось, что этот подозреваемый причастен к похожему преступлению: в октябре 2002 года мужчина избил и изнасиловал незнакомую женщину в Ивановском лесопарке в Москве. Из-за того что жертва оказала сопротивление, преступник нанес ей резаные раны, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый забрал ее вещи и скрылся.

Во время расследования задержанных пытался перекладывать свою вину на других людей, давал на допросах ложные показания и всячески мешал раскрытию дела, но в итоге ему пришлось признать свою вину — правоохранители собрали ее неопровержимые доказательства.

Кроме того, в процессе расследования выяснилось, что этот мужчина уже был неоднократно судим, в том числе и за похожие преступления. За два месяца до совершения первого из раскрытых убийств он освободился из колонии.

Ранее, 30 марта, в Санкт-Петербурге раскрыли убийство шестиклассницы 18-летней давности. Тело ребенка нашли между речкой Красненькой и элеваторной площадкой в мае 2007 года. Выяснилось, что девочку задушил 52-летний мужчина родом из одной из бывших союзных республик, который сейчас отбывает пожизненный срок за убийства и изнасилования в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа.