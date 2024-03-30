В Санкт-Петербурге раскрыли убийство школьницы 18-летней давности

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщили в субботу, 30 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Подозреваемым оказался 52-летний осужденный, уроженец одной из стран бывших союзных республик, который отбывает пожизненный срок в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу за убийства и изнасилования.

Уточняется, что в мае 2007 года после обнаружения трупа ученицы 6-го класса местной школы между речкой Красненькой и элеваторной площадкой возбудили уголовное дело. Тогда выйти на след убийцы не удалось. Однако в ходе проведения оперативно-следственных действий, в том числе на территории исправительной колонии в ЯНАО, установлено, что 26 сентября 2006 года на берегу канала у дороги, ведущей в Угольную гавань, указанный осужденный, увидев незнакомую девочку, напал на нее сзади, совершил в отношении нее противоправные действия, после чего задушил ремнем от джинсов. Ребенок умер на месте от механической асфиксии.

Сейчас осужденного этапировали в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, сопряженное с изнасилованием»).

Ранее, 29 марта, сообщалось, что житель Сахалина обвиняется в убийстве двух мужчин 18-летней давности. По данным следствия, в декабре 2005 года обвиняемый на обочине автодороги между Корсаковым и Озерским выстрелил в двух своих знакомых.