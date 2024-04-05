В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка

В Ленинградской области из-за паводка объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Как отмечено 5 апреля на сайте Гидрометцентра России, период предупреждения вводится до 12:00 6 апреля.

«Уровень воды в районе гидрологического поста реки Тихвинки – город Тихвин сохраняется выше отметки опасного явления. Уровни воды в районе ГП река Паша – село Пашский Перевоз достигнут опасного явления», — указали специалисты.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным пресс-службы администрации Тихвинского района, уровень воды в реке Тихвинке составляет 538 см. В зоне подтопления находятся 90 придомовых участков и 231 житель. Группировка областных спасателей в настоящее время удвоена, есть высокопроходимая техника, лодки, подчеркнули там.

«В зоне подтопления проживают 62 ребенка: детсадовцам и школьникам рекомендован дистанционный формат обучения, если есть возможность остаться дома под присмотром взрослых», — указано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 30 марта, сообщалось, что паводок отрезал поселок Александровский в Челябинской области от сообщения с другими населенными пунктами, проезд возможен только на грузовом транспорте. При этом угрозы подтопления жилых построек нет, указали в МЧС. Паводки в регионе имеют цикличный характер, они повторяются ежегодно в период таяния снега.

Тогда же в МЧС сообщили, что в Алтайском крае подтоплено в пяти муниципальных образованиях 634 приусадебных участка и 87 домов в результате переливов талых вод. Подтопления произошли и в селе Ракиты, где местные жители перемещены в пункт временного размещения (ПВР).