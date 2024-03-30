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Паводок отрезал уральский поселок от сообщения с другими населенными пунктами

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Фото: t.me/arkaim_tg
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Паводок отрезал поселок Александровский в Челябинской области от сообщения с другими населенными пунктами, проезд возможен только на грузовом транспорте. Об этом 30 марта сообщило агентство URA.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В региональном главке ведомства указали, что в результате подтопления перевозка людей при необходимости будет осуществляться на тракторе К-700 от администрации.

«В результате поднятия уровня воды в реке Большая Караганка произошел перелив через насыпную автомобильную дорогу в поселок Александровский Кизильского муниципального района. Ширина перелива составляет 40 м, глубина 30 см, проезд возможен только для грузового автотранспорта», — указано в сообщении.

Угрозы подтопления жилых построек при этом нет, указали в МЧС. Ситуация на контроле главного управления министерства по области и главы сельского поселения.

Паводки в регионе имеют цикличный характер, они повторяются ежегодно в период таяния снега.

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Ранее, 29 марта, сообщалось о первых подтоплениях в Калужской области, где уровень воды поднялся и в реке Угре. Участок дороги, ведущей в деревню Староскаковское в Дзержинском районе, оказался подтоплен. Также сообщалось, что в муниципалитетах Оренбуржья продолжают вводить режим повышенной готовности из-за сложной ситуации с паводками, он действует уже на территории 23 муниципальных образований.

Позднее, 30 марта, в МЧС сообщили, что в Алтайском крае подтоплено в пяти муниципальных образованиях 634 приусадебных участка и 87 домов в результате переливов талых вод. Подтопления произошли и в селе Ракиты, где местные жители перемещены в пункт временного размещения (ПВР).

Между тем на казахстанско-российской границе в результате паводков образовались пробки, сообщили казахские СМИ. Накануне в Костанайской области республики по этой причине уже был временно приостановлен пропуск транспорта через границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» на границе с Россией.

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