В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс

Крысолов из Великобритании Киран Сэмплер предупредил, что крысы становятся хитрее и больше в размерах, а одна пойманная им особь оказалась крупнее небольшой собаки. Об этом он рассказал в интервью газете Daily Mirror во вторник, 2 апреля.

Сэмплер сообщил, что крупнейшая особь, которую ему доводилось ловить, составила больше 55 см от головы до кончика хвоста. Это вдвое больше, чем средняя длина тела чихуахуа. При этом крысолов отметил, что средний размер отлавливаемых им особей равен 45 см.

«Крысы становятся больше, смелее и наглее. Их меньше беспокоят люди, кошки или что-то еще», — отметил он.

Сэмплер объяснил такую ситуацию увеличением количества пищевых отходов на улицах. Пропитания для крыс стало больше. Кроме того, в период коронавирусной пандемии численность этих животных никак не контролировалась, что привело к их массовому размножению.

Крысолов отметил, что звери, которых он отлавливает, крайне умные существа. Так, одна крыса целенаправленно приходила к сломанной машине и точила об нее зубы.

«Крысы используются для обнаружения мин в Камбодже, они очень умные животные», — подчеркнул специалист.

Для борьбы с этими вредителями он создал страницу Yorkshire Rat Pack в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Однако наряду с высоким спросом и осознанием, что его работа приносит пользу обществу, Сэмплер подвергается преследованиям и оскорблениям от людей, которые считают недопустимым убийство крыс.

«Хочу ли я убить каждую крысу в мире? Нет! Это не моя работа. Цель состоит в том, чтобы просто сократить популяцию, чтобы это было управляемо. Если они в полях или что-то в этом роде, меня это не беспокоит. Всё должно жить. Часто на фермах и домах вам просто приходится сокращать источник пищи. Вам не обязательно их убивать», — объяснил он.

Ранее, 21 декабря 2023 года, Би-би-си рассказала о поразившем Англию нашествии крыс. Уточнялось, что за последние четыре года популяция грызунов увеличилась в десять раз. По данным телеканала, чаще всего с крысами сталкивались арендаторы социального жилья. Некоторым из жильцов приходилось переезжать в отели, пока домовладельцы решали проблемы.

До этого, в конце ноября, газета The Irish News написала, что депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу. В связи с этим отмечалось, что правительство направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих.