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В Приморье за год выросла численность дальневосточных леопардов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Численность дальневосточных леопардов в России за 2023 год выросла до 129 взрослых особей. Об этом 4 апреля сообщили на сайте национального парка «Земля леопарда».

«В ходе исследования, проведенного учеными дирекции заповедников «Земля леопарда», количество фиксируемых особей в дикой природе выросло уже до 129. За последний год также родилось не менее 14 котят леопарда», — отметили там.

При этом популяция растет не только количественно, она расширяет свой ареал за пределы охраняемых территорий. Данные удалось получить благодаря самой большой в России сети фотомониторинга, которая состоит из более 420 фотоловушек.

«Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, — это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия «в первых рядах», на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством», — подчеркнул директор нацпарка «Земля леопардов» Виктор Бардюк.

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. Вид занесен в Красную книгу России. Еще в начале 2000-х в мире насчитывалось всего около 35 особей.

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Летом прошлого года в Приморье вблизи села Кондратеновка Уссурийского городского округа заметили леопарда, который наблюдал за людьми. Кошка сидела среди деревьев и не пыталась скрыться от сотрудников газовой службы.

Тогда же сообщалось, что парк «Земля леопарда» объявил о начале выбора имени для самца дальневосточного леопарда Leo 270M, который был переселен в Уссурийский заповедник. Леопард под номером Leo 260M является частью проекта по восстановлению популяции этого подвида в Уссурийском заповеднике.

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