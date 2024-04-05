В Приморье за год выросла численность дальневосточных леопардов
Численность дальневосточных леопардов в России за 2023 год выросла до 129 взрослых особей. Об этом 4 апреля сообщили на сайте национального парка «Земля леопарда».
«В ходе исследования, проведенного учеными дирекции заповедников «Земля леопарда», количество фиксируемых особей в дикой природе выросло уже до 129. За последний год также родилось не менее 14 котят леопарда», — отметили там.
При этом популяция растет не только количественно, она расширяет свой ареал за пределы охраняемых территорий. Данные удалось получить благодаря самой большой в России сети фотомониторинга, которая состоит из более 420 фотоловушек.
«Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, — это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия «в первых рядах», на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством», — подчеркнул директор нацпарка «Земля леопардов» Виктор Бардюк.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. Вид занесен в Красную книгу России. Еще в начале 2000-х в мире насчитывалось всего около 35 особей.
Летом прошлого года в Приморье вблизи села Кондратеновка Уссурийского городского округа заметили леопарда, который наблюдал за людьми. Кошка сидела среди деревьев и не пыталась скрыться от сотрудников газовой службы.
Тогда же сообщалось, что парк «Земля леопарда» объявил о начале выбора имени для самца дальневосточного леопарда Leo 270M, который был переселен в Уссурийский заповедник. Леопард под номером Leo 260M является частью проекта по восстановлению популяции этого подвида в Уссурийском заповеднике.