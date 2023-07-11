Нацпарк «Земля леопарда» объявил о выборе имени для Leo 270M
Национальный парк «Земля леопарда» объявил начале выбора имени для самца дальневосточного леопарда Leo 270M, который был переселен в Уссурийский заповедник в Приморском крае. Голосование стартовало в Telegram-канале дирекции заповедников.
Подписчикам предложили выбор из десяти вариантов имен. Среди них — Добрыня (обозначает силу и ловкость), Варяг (первопроходец), Ермак (покоритель Сибири), Рюрик (родоначальник династии правителей), Димка (в честь ученого Дмитрия Пикунова, изучавшего леопардов) и другие. Голосование продлится несколько дней.
Как отмечает ИА AmurMedia, молодой самец дальневосточного леопарда Leo 270M — активный хищник возрастом около двух лет. Впервые его зафиксировали фотоловушки «Земли леопарда» в 2021 году в центральной части нацпарка. Во время медосмотра специалисты выяснили, что животное находится в прекрасной физической форме.
В конце мая сообщалось, что в Уссурийском заповеднике поселился дальневосточный леопард, впервые выпущенный в дикую природу после реабилитации. Котенка весом 4,5 кг обнаружили в июле прошлого года около границы нацпарка.