Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ

Пулеметчик штурмового отряда 39-й отдельной гвардейской бригады мотострелков Родимир Максимов с позывным Бурхат в боях под Новомихайловкой вместе с товарищами отразил четыре контратаки противника и лично уничтожил 27 украинских боевиков. О его боевой работе и состоянии в настоящее время узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В первые минуты боя командир Бурхата был ранен, однако взял командование на себя и довел до конца штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец с ранениями в руку и ноги продолжил оборонять захваченные позиции.

«Броня спасла меня. Осколочное ранение от АГС (Автоматический гранатомет. — Ред.) в спину и руку. До этого «полька» (Бесшумная мина. — Ред.). Минометы в меня не попали, по звуку различаешь», — рассказал Бурхат.

ВСУ пытались вернуть позиции и провели серию контратак. В первую из них Бурхат ликвидировал в одиночку восемь боевиков, во вторую — еще четверых. В третью контратаку противник направил на российских военнослужащих танк — в него удалось попасть из противотанкового комплекса.

К середине второго дня обороны опорного пункта у штурмовиков стали заканчиваться боеприпасы, однако из-за продолжающегося вражеского огня доставить их было невозможно. А путь через минное поле ВСУ знал только Бурхат и его сослуживцы. Он в итоге и отправился за боекомплектом.

«600 м было до следующего пункта нашего. Где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — поделился он.

В итоге захваченный украинский опорник удалось удержать, отразив четыре контратаки, и передать потом сослуживцам. Всего на счету Родимира Максимова 27 уничтоженных боевиков и шесть ранений, однако от госпиталя он отказался. Сказал, главное — чтобы вытащили осколки и раны зажили, а потом сразу вернется к боевым товарищам.

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