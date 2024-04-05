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Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пулеметчик штурмового отряда 39-й отдельной гвардейской бригады мотострелков Родимир Максимов с позывным Бурхат в боях под Новомихайловкой вместе с товарищами отразил четыре контратаки противника и лично уничтожил 27 украинских боевиков. О его боевой работе и состоянии в настоящее время узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В первые минуты боя командир Бурхата был ранен, однако взял командование на себя и довел до конца штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец с ранениями в руку и ноги продолжил оборонять захваченные позиции.

«Броня спасла меня. Осколочное ранение от АГС (Автоматический гранатомет. — Ред.) в спину и руку. До этого «полька» (Бесшумная мина. — Ред.). Минометы в меня не попали, по звуку различаешь», — рассказал Бурхат.

ВСУ пытались вернуть позиции и провели серию контратак. В первую из них Бурхат ликвидировал в одиночку восемь боевиков, во вторую — еще четверых. В третью контратаку противник направил на российских военнослужащих танк — в него удалось попасть из противотанкового комплекса.

К середине второго дня обороны опорного пункта у штурмовиков стали заканчиваться боеприпасы, однако из-за продолжающегося вражеского огня доставить их было невозможно. А путь через минное поле ВСУ знал только Бурхат и его сослуживцы. Он в итоге и отправился за боекомплектом.

«600 м было до следующего пункта нашего. Где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — поделился он.

В итоге захваченный украинский опорник удалось удержать, отразив четыре контратаки, и передать потом сослуживцам. Всего на счету Родимира Максимова 27 уничтоженных боевиков и шесть ранений, однако от госпиталя он отказался. Сказал, главное — чтобы вытащили осколки и раны зажили, а потом сразу вернется к боевым товарищам.

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Ранее 5 апреля в Минобороны РФ рассказали, как старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, накрыл огнем колонну ВСУ. Враг бросился уводить уцелевшую технику, а Майборода, оценив обстановку, уничтожил отступающего противника еще одним залпом.

Днем ранее, 4 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российских позиций. Метким ударом он разгромил ее и пресек атаку противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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