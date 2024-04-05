В Москве с начала года проверили почти 20% газовых плит
С начала 2024 года в Москве специалисты проверили 357 тыс. газовых плит в квартирах. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится каждый год, сообщает агентство городских новостей «Москва». В период с января по март специалисты провели проверку функционирования 357 тыс. плит, а это почти 20% от общего числа. Бирюков добавил, что при выявлении незначительных неполадок мастера устраняют их на месте, а при серьезных нарушениях в работе исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по ремонту, пишет ИА «Регнум».
Заммэра уточнил, что газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло, отмечает «Москва 24». Ответственность за содержание газового оборудования лежит на собственнике или нанимателе жилья.
3 апреля заместитель председателя ГД по строительству и ЖКХ, замглавы комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева рассказала, что Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении штрафов за недопуск в жилище газовщиков. Для физических лиц сумма штрафа составит 5 тыс. рублей. В случае повторного нарушения — 10 тыс. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше.
В январе на сайте АО «Мосгаз» был опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве на 2024 год. На данный момент в мегаполисе свыше 1,8 млн человек используют газовые плиты, поэтому важно вовремя проверять их состояние, сообщает телеканал «360».