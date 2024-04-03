Россиян предупредили о штрафах за недопуск газовщиков в помещение

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении штрафов за недопуск в жилище газовщиков. Заместитель председателя ГД по строительству и ЖКХ, замглавы комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева прокомментировала данную инициативу в среду, 3 апреля.

Депутат выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает законопроект. Прежде всего это касается людей, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Также будут наказывать за самовольные перепланировки и переустановки оборудования. Кроме того, штраф будут также выписывать в случаях, когда граждане не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования.

«Для физических лиц сумма штрафа составит 5 тыс. рублей. В случае повторного нарушения — 10 тыс. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше. Должностные лица заплатят 25 тыс. рублей за первое нарушение, 100 тыс. — за повторное. Для юридических лиц эта сумма составит 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно», — уточнила парламентарий в разговоре с «Радио 1».

По словам Разворотневой, второй тип нарушений связан с деятельностью юридических лиц, которые занимаются установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием газового оборудования. Если данные работы были выполнены с нарушениями законодательства, не соблюдалась техника безопасности либо были нарушены какие-либо технологические требования, то в этом случае штрафы будут очень серьезными. Особенно если это привело к возникновению аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни людей.

«В этом случае размер штрафа может составлять от 500 тыс. до 2 млн рублей», — уточнила она.

Депутаты Госдумы в ходе заседания 2 апреля приняли закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома для проведения проверок, передает агентство городских новостей «Москва».

Документ планируют передать на рассмотрение в Совет Федерации 3 апреля. Закон вступит в силу после одобрения верхней палатой парламента и подписания президентом России Владимиром Путиным, уточняется на сайте kp.ru.

Накануне «Известия» писали, что уже в 2024 году могут быть введены штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения. Нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену этого оборудования.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в середине февраля 2024 года. Инициаторами выступили депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем комитета, депутатом от партии «Единая Россия» Сергеем Пахомовым. Они предложили пересмотреть вопрос и внести поправки в Жилищный кодекс, пишет «Москва 24».