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Вертолеты ВКС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 5 апреля.

Ударная группа состояла из нескольких вертолетов: разведывательно-ударного Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8. В ходе атаки использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.

После получения боевой задачи вертолеты направились по координатам, полученным от авиационного наводчика. В ходе полета был совершен противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны.

«На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром», — рассказал командир экипажа Ми-35М Александр.

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Ранее, 4 апреля, Минобороны РФ предоставило кадры работы летного состава Воздушно-космических сил РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на южнодонецком направлении. Бомбардировка украинских опорных пунктов и живой силы выполнялась с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В конце марта Минобороны РФ показало, как истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с УМПК.

В середине прошлого месяца военное ведомство сообщило об уничтожении личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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