Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты социально значимых продуктов для поставщиков. Речь идет о мясе, хлебе, муке, растительном масле, сахаре, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко («Известия» ознакомились с документом).

Сети отреагировали на законопроект депутатов разных фракций во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), который внесли в нижнюю палату парламента еще в конце 2022 года.

Тогда парламентарии предложили пересмотреть статью 9 закона о торговле: так, ритейлеры могут в течение восьми дней перевести средства партнерам, если они приобрели продукты со сроком годности менее 10 дней. Если товары можно хранить 10–30 дней, то оплату должны произвести в течение 25 календарных дней.

Законодатели уверены: за все социально значимые товары сети должны расплачиваться в течение 10 дней, а для свежей и скоропортящейся продукции рамки следует сократить до четырех–восьми дней.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас у изготовителей возникают кассовые разрывы между поставками товаров и их оплатой: компании вынуждены привлекать кредиты. Такая ситуация подрывает силы поставщиков и влияет на бесперебойность их работы. Но представители торговли не согласны: предложенные нормы дадут обратный эффект, в частности, они негативно скажутся на потребителях, сказано в отзыве АКОРТа.

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Точно впрок: ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками