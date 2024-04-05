Точно впрок: ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками
Ритейл просит отложить введение закона о сокращении сроков расчета с поставщиками. Если торговые сети заставят быстрее расплачиваться за товары, ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться, а наценки вырасти, утверждают федеральные компании. Об этом говорится в их письме в кабмин, «Известия» ознакомились с ним. Ранее соответствующий депутатский законопроект направили на рассмотрение в Госдуму и уже поддержали в правительстве с учетом его доработки. Внести его в 2022-м требовали производители.
Оперативный подход
Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты поставщикам социально значимых продуктов. Речь идет о расчетах за поставку мяса, хлеба, муки, растительного масла, сахара, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, «Известия» ознакомились с документом.
Так сети отреагировали на законопроект депутатов разных фракций во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), который внесли в нижнюю палату парламента еще в конце 2022 года. Тогда парламентарии предложили пересмотреть статью 9 закона о торговле, которая регламентирует как именно стороны должны расплачиваться друг с другом.
Так, сейчас ритейлерам дается восемь дней для перевода средств партнерам, если они приобрели продукты со сроком годности менее 10 суток. Если товары можно хранить 10–30 дней, то оплату следует произвести в течение 25 календарных дней.
Законодатели уверены: за все социально значимые товары сети должны расплачиваться в течение 10 дней, а для свежей и скоропортящейся продукции рамки следует сократить до четырех-восьми суток.
Сейчас у производителей возникают кассовые разрывы между поставками товаров и их оплатой: компании вынуждены привлекать кредиты, отмечается в пояснительной записке. Такая ситуация в целом подрывает силы поставщиков и влияет на бесперебойность их работы.
Но представители торговли не согласны: предложенные нормы могут дать обратный эффект, в частности, негативно сказаться на потребителях, говорится в отзыве АКОРТа. Так, сокращение сроков оплаты до 10 дней для социально значимых товаров отвлечет средства ритейлеров, которые компании инвестируют в сдерживание цен в магазинах. Продажа такой продукции сейчас убыточна для сетей, поэтому в возникших обстоятельствах они могут просто уменьшить ассортимент. Это может негативно отразиться на спросе, указали в ассоциации.
«Если на долю продукции со сверхкоротким сроком годности в ассортименте торговых сетей приходится около 2–3%, то объем продовольственных товаров с длительным хранением превышает 20–25% (консервы, чай, кофе, макароны и другие), — говорится в письме ассоциации в кабмин. — Предлагаемое регулирование, по сути, обяжет сети выплачивать поставщикам стоимость почти четвертой части продукции задолго до ее фактической реализации».
В АКОРТ добавили: до сих пор производители не предоставили ритейлерам никаких сведений о системных проблемах и нарушениях сроков оплаты. Хотя представители торговли неоднократно просили об этом.
Тем более «опыт сокращения сроков оплаты поставщикам в 2016 году уже показал, что эта мера не оправдала ожиданий и не оказала позитивный эффект на ценообразование», добавил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
«Известия» направили запросы в правительство и крупнейшим торговым сетям.
Повысить доступность
Ассортимент и наличие продукции на полке зависит не от сетей, а от поставщиков, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации изготовителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. А сокращение сроков оплаты не приведет к росту расходов сетей: ритейлер успевает продать полученные товары трижды, пока поставщик получит средства только за первую партию, добавил он.
— Поставщики, по сути, беспроцентно кредитуют торговлю. Нехватка оборотных средств и кассовые разрывы, с которыми сталкиваются производители из-за длительных оплат поставленных заказов, могут привести к сокращению ассортимента и росту цен на продукты, — уверен эксперт.
В Минпромторге «Известиям» напомнили, что правительство уже поддержало депутатский законопроект с условием его доработки ко второму чтению.
— В отзыве отмечено: сокращение сроков оплаты социально значимых продовольственных товаров требует дополнительной проработки, чтобы не возникло рисков снижения их предложения, — отметили в ведомстве.
Ранее «Известия» писали, что в отзыве правительство подчеркнуло: среди социально значимых есть товары длительного хранения, а их более оперативная оплата в пояснительной записке никак не обоснована. По этой причине кабмин счел, что из такой категории следует выделить те продукты, для которых действительно необходимо сократить сроки перевода средств.
Если сети оперативнее начнут оплачивать товары поставщикам, то это существенно поддержит производителей и позволит им сделать продукты более доступными для населения, сказали «Известиям» в ФАС. Плюс такой подход притормозит их возможное подорожание: так, например, сейчас у изготовителей нет достаточных оборотных средств, для того чтобы расплатиться с поставщиками сырья и упаковки. Это в свою очередь может привести к банкротству и сократить ассортимент.
Торговые сети могут компенсировать продажу социально значимых продуктов более маржинальными товарами, уверены в ФАС. Именно это позволяет сдерживать увеличение стоимости с помощью ограничения наценок без жесткого регулирования со стороны государства, добавили там.
Вопрос сокращения сроков оплаты за поставки продуктов актуален не только в России, отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Регуляторы видят в этом инструмент поддержки производителей. Например, сейчас в ЕС обсуждают уменьшение периода перевода средств за поставки товаров в торговые сети почти в два раза — до 30 дней, сказал он.
— Принятие законопроекта может обернуться увеличением стоимости социально значимых товаров, риск сокращения ассортимента мы оцениваем как низкий. Такие продукты имеют почти нулевую или отрицательную наценку, значит, фактически не приносят прибыли, зато обеспечивают трафик покупателей, — отметил эксперт.
Торговые сети заинтересованы в сохранении этого потока и будут максимально избегать изменения линейки продукции, добавил он.