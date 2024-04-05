 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана
Общество
Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Мир
В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины
Общество
Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса
Мир
ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK
Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Армия
Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Происшествия
ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР
Общество
«Известия» узнали, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Спорт
Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае
Происшествия
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Общество
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Мир
Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем
Происшествия
Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Мир
Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Мир
Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»
/

Точно впрок: ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Федеральные торговые сети полагают, что это может привести к уменьшению ассортимента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ритейл просит отложить введение закона о сокращении сроков расчета с поставщиками. Если торговые сети заставят быстрее расплачиваться за товары, ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться, а наценки вырасти, утверждают федеральные компании. Об этом говорится в их письме в кабмин, «Известия» ознакомились с ним. Ранее соответствующий депутатский законопроект направили на рассмотрение в Госдуму и уже поддержали в правительстве с учетом его доработки. Внести его в 2022-м требовали производители.

Оперативный подход

Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты поставщикам социально значимых продуктов. Речь идет о расчетах за поставку мяса, хлеба, муки, растительного масла, сахара, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, «Известия» ознакомились с документом.

Так сети отреагировали на законопроект депутатов разных фракций во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), который внесли в нижнюю палату парламента еще в конце 2022 года. Тогда парламентарии предложили пересмотреть статью 9 закона о торговле, которая регламентирует как именно стороны должны расплачиваться друг с другом.

Так, сейчас ритейлерам дается восемь дней для перевода средств партнерам, если они приобрели продукты со сроком годности менее 10 суток. Если товары можно хранить 10–30 дней, то оплату следует произвести в течение 25 календарных дней.

Законодатели уверены: за все социально значимые товары сети должны расплачиваться в течение 10 дней, а для свежей и скоропортящейся продукции рамки следует сократить до четырех-восьми суток.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына


Сейчас у производителей возникают кассовые разрывы между поставками товаров и их оплатой: компании вынуждены привлекать кредиты, отмечается в пояснительной записке. Такая ситуация в целом подрывает силы поставщиков и влияет на бесперебойность их работы.

Но представители торговли не согласны: предложенные нормы могут дать обратный эффект, в частности, негативно сказаться на потребителях, говорится в отзыве АКОРТа. Так, сокращение сроков оплаты до 10 дней для социально значимых товаров отвлечет средства ритейлеров, которые компании инвестируют в сдерживание цен в магазинах. Продажа такой продукции сейчас убыточна для сетей, поэтому в возникших обстоятельствах они могут просто уменьшить ассортимент. Это может негативно отразиться на спросе, указали в ассоциации.

Время не ждет: в магазинах начали блокировать продажу просрочки
Нововведение коснется и нелегальных товаров

«Если на долю продукции со сверхкоротким сроком годности в ассортименте торговых сетей приходится около 2–3%, то объем продовольственных товаров с длительным хранением превышает 20–25% (консервы, чай, кофе, макароны и другие), — говорится в письме ассоциации в кабмин. — Предлагаемое регулирование, по сути, обяжет сети выплачивать поставщикам стоимость почти четвертой части продукции задолго до ее фактической реализации».

В АКОРТ добавили: до сих пор производители не предоставили ритейлерам никаких сведений о системных проблемах и нарушениях сроков оплаты. Хотя представители торговли неоднократно просили об этом.

Тем более «опыт сокращения сроков оплаты поставщикам в 2016 году уже показал, что эта мера не оправдала ожиданий и не оказала позитивный эффект на ценообразование», добавил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запросы в правительство и крупнейшим торговым сетям.

Повысить доступность

Ассортимент и наличие продукции на полке зависит не от сетей, а от поставщиков, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации изготовителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. А сокращение сроков оплаты не приведет к росту расходов сетей: ритейлер успевает продать полученные товары трижды, пока поставщик получит средства только за первую партию, добавил он.

Поставщики, по сути, беспроцентно кредитуют торговлю. Нехватка оборотных средств и кассовые разрывы, с которыми сталкиваются производители из-за длительных оплат поставленных заказов, могут привести к сокращению ассортимента и росту цен на продукты, — уверен эксперт.

Пена дней: крупные производители пива объявили о росте цен
Подорожание пенного напитка может составить 8-15%

В Минпромторге «Известиям» напомнили, что правительство уже поддержало депутатский законопроект с условием его доработки ко второму чтению.

— В отзыве отмечено: сокращение сроков оплаты социально значимых продовольственных товаров требует дополнительной проработки, чтобы не возникло рисков снижения их предложения, — отметили в ведомстве.

Ранее «Известия» писали, что в отзыве правительство подчеркнуло: среди социально значимых есть товары длительного хранения, а их более оперативная оплата в пояснительной записке никак не обоснована. По этой причине кабмин счел, что из такой категории следует выделить те продукты, для которых действительно необходимо сократить сроки перевода средств.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если сети оперативнее начнут оплачивать товары поставщикам, то это существенно поддержит производителей и позволит им сделать продукты более доступными для населения, сказали «Известиям» в ФАС. Плюс такой подход притормозит их возможное подорожание: так, например, сейчас у изготовителей нет достаточных оборотных средств, для того чтобы расплатиться с поставщиками сырья и упаковки. Это в свою очередь может привести к банкротству и сократить ассортимент.

Торговые сети могут компенсировать продажу социально значимых продуктов более маржинальными товарами, уверены в ФАС. Именно это позволяет сдерживать увеличение стоимости с помощью ограничения наценок без жесткого регулирования со стороны государства, добавили там.

Вопрос сокращения сроков оплаты за поставки продуктов актуален не только в России, отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Регуляторы видят в этом инструмент поддержки производителей. Например, сейчас в ЕС обсуждают уменьшение периода перевода средств за поставки товаров в торговые сети почти в два раза — до 30 дней, сказал он.

Принятие законопроекта может обернуться увеличением стоимости социально значимых товаров, риск сокращения ассортимента мы оцениваем как низкий. Такие продукты имеют почти нулевую или отрицательную наценку, значит, фактически не приносят прибыли, зато обеспечивают трафик покупателей, — отметил эксперт.

Торговые сети заинтересованы в сохранении этого потока и будут максимально избегать изменения линейки продукции, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир