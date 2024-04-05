Точно впрок: ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Ритейл просит отложить введение закона о сокращении сроков расчета с поставщиками. Если торговые сети заставят быстрее расплачиваться за товары, ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться, а наценки вырасти , утверждают федеральные компании. Об этом говорится в их письме в кабмин, «Известия» ознакомились с ним. Ранее соответствующий депутатский законопроект направили на рассмотрение в Госдуму и уже поддержали в правительстве с учетом его доработки . Внести его в 2022-м требовали производители.

Оперативный подход

Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты поставщикам социально значимых продуктов. Речь идет о расчетах за поставку мяса, хлеба, муки, растительного масла, сахара, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований . Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, «Известия» ознакомились с документом.

Так сети отреагировали на законопроект депутатов разных фракций во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), который внесли в нижнюю палату парламента еще в конце 2022 года . Тогда парламентарии предложили пересмотреть статью 9 закона о торговле, которая регламентирует как именно стороны должны расплачиваться друг с другом.

Так, сейчас ритейлерам дается восемь дней для перевода средств партнерам, если они приобрели продукты со сроком годности менее 10 суток. Если товары можно хранить 10–30 дней, то оплату следует произвести в течение 25 календарных дней .

Законодатели уверены: за все социально значимые товары сети должны расплачиваться в течение 10 дней, а для свежей и скоропортящейся продукции рамки следует сократить до четырех-восьми суток .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына



Сейчас у производителей возникают кассовые разрывы между поставками товаров и их оплатой: компании вынуждены привлекать кредиты , отмечается в пояснительной записке. Такая ситуация в целом подрывает силы поставщиков и влияет на бесперебойность их работы .

Но представители торговли не согласны: предложенные нормы могут дать обратный эффект, в частности, негативно сказаться на потребителях , говорится в отзыве АКОРТа. Так, сокращение сроков оплаты до 10 дней для социально значимых товаров отвлечет средства ритейлеров, которые компании инвестируют в сдерживание цен в магазинах . Продажа такой продукции сейчас убыточна для сетей, поэтому в возникших обстоятельствах они могут просто уменьшить ассортимент. Это может негативно отразиться на спросе , указали в ассоциации.

«Если на долю продукции со сверхкоротким сроком годности в ассортименте торговых сетей приходится около 2–3%, то объем продовольственных товаров с длительным хранением превышает 20–25% (консервы, чай, кофе, макароны и другие), — говорится в письме ассоциации в кабмин. — Предлагаемое регулирование, по сути, обяжет сети выплачивать поставщикам стоимость почти четвертой части продукции задолго до ее фактической реализации ».

В АКОРТ добавили: до сих пор производители не предоставили ритейлерам никаких сведений о системных проблемах и нарушениях сроков оплаты. Хотя представители торговли неоднократно просили об этом.



Тем более « опыт сокращения сроков оплаты поставщикам в 2016 году уже показал, что эта мера не оправдала ожиданий и не оказала позитивный эффект на ценообразование », добавил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запросы в правительство и крупнейшим торговым сетям.

Повысить доступность

Ассортимент и наличие продукции на полке зависит не от сетей, а от поставщиков, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации изготовителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. А сокращение сроков оплаты не приведет к росту расходов сетей: ритейлер успевает продать полученные товары трижды, пока поставщик получит средства только за первую партию , добавил он.

— Поставщики, по сути, беспроцентно кредитуют торговлю . Нехватка оборотных средств и кассовые разрывы, с которыми сталкиваются производители из-за длительных оплат поставленных заказов, могут привести к сокращению ассортимента и росту цен на продукты , — уверен эксперт.

В Минпромторге «Известиям» напомнили, что правительство уже поддержало депутатский законопроект с условием его доработки ко второму чтению.

— В отзыве отмечено: сокращение сроков оплаты социально значимых продовольственных товаров требует дополнительной проработки, чтобы не возникло рисков снижения их предложения , — отметили в ведомстве.

Ранее «Известия» писали, что в отзыве правительство подчеркнуло: среди социально значимых есть товары длительного хранения, а их более оперативная оплата в пояснительной записке никак не обоснована. По этой причине кабмин счел, что из такой категории следует выделить те продукты, для которых действительно необходимо сократить сроки перевода средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если сети оперативнее начнут оплачивать товары поставщикам, то это существенно поддержит производителей и позволит им сделать продукты более доступными для населения , сказали «Известиям» в ФАС. Плюс такой подход притормозит их возможное подорожание: так, например, сейчас у изготовителей нет достаточных оборотных средств, для того чтобы расплатиться с поставщиками сырья и упаковки. Это в свою очередь может привести к банкротству и сократить ассортимент .

Торговые сети могут компенсировать продажу социально значимых продуктов более маржинальными товарами , уверены в ФАС. Именно это позволяет сдерживать увеличение стоимости с помощью ограничения наценок без жесткого регулирования со стороны государства, добавили там.

Вопрос сокращения сроков оплаты за поставки продуктов актуален не только в России, отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Регуляторы видят в этом инструмент поддержки производителей. Например, сейчас в ЕС обсуждают уменьшение периода перевода средств за поставки товаров в торговые сети почти в два раза — до 30 дней , сказал он.

— Принятие законопроекта может обернуться увеличением стоимости социально значимых товаров, риск сокращения ассортимента мы оцениваем как низкий . Такие продукты имеют почти нулевую или отрицательную наценку, значит, фактически не приносят прибыли, зато обеспечивают трафик покупателей , — отметил эксперт.

Торговые сети заинтересованы в сохранении этого потока и будут максимально избегать изменения линейки продукции, добавил он.