В посольстве РФ рассказали об усталости бельгийского общества от украинского кризиса
В посольство России в Бельгии поступают письма от местных жителей, в которых сообщается, что они хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказал «Известиям» посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.
«Для меня как для человека, который живет здесь, совершенно очевидно, что в бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта, воинственной риторики властей, а также связанного с антироссийскими санкциями ухудшения социально-экономического положения населения», — сообщил дипломат.
Кроме того, по его словам, местный бизнес настроен на возобновление продуктивного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
«Вектор общественных настроений, по сути, не совпадает с политикой бельгийского правительства, что для демократического государства не должно быть характерно», — заключил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Токовинина «Известиям»:
«В бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта»