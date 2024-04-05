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В посольстве РФ рассказали об усталости бельгийского общества от украинского кризиса

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В посольство России в Бельгии поступают письма от местных жителей, в которых сообщается, что они хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказал «Известиям» посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.

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«Для меня как для человека, который живет здесь, совершенно очевидно, что в бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта, воинственной риторики властей, а также связанного с антироссийскими санкциями ухудшения социально-экономического положения населения», — сообщил дипломат.

Кроме того, по его словам, местный бизнес настроен на возобновление продуктивного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

«Вектор общественных настроений, по сути, не совпадает с политикой бельгийского правительства, что для демократического государства не должно быть характерно», — заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Токовинина «Известиям»:

«В бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта»

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