«В бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта»

Военная помощь Бельгии Украине за последние два года составила €350 млн , заявил «Известиям» посол РФ в королевстве Александр Токовинин. По его словам, бельгийцы уже говорят о том, что к 2025 году объемы финансовой поддержки Киева могут достигнуть €1,7 млрд. Основную часть средств государство планирует получить за счет прибыли от замороженных активов Банка России , считает дипломат. По его наблюдениям, в бельгийском обществе нарастает усталость от украинского конфликта и ухудшения социально-экономического положения в стране из-за антироссийских санкций .

«Говорить о каком-либо оборонительном или мирном характере альянса не приходится»

— В этом году НАТО исполнилось 75 лет. Всё это время организация позиционирует себя как оборонительный союз. Согласны ли вы с такой формулировкой с учетом происходящих в мире событий?

— Я думаю, здесь надо отделять пропаганду от действительности. Хорошо известно, что в основе создания НАТО в 1949 году лежали две задачи — это сдерживание Советского Союза и обеспечение контроля США над Западной Европой . Хорошо известна формула, произнесенная в свое время первым генеральным секретарем НАТО британцем Гастингсом Исмейем, о том, что организация нужна для того, чтобы обеспечить присутствие американцев в Европе, не допустить в Европу русских и контролировать немцев .

К сожалению, несмотря на те огромные перемены, которые произошли в Европе и в мире в последние десятилетия, альянс не использовал предоставленные ему историей шансы для того, чтобы внести вклад в создание на европейском континенте системы равной и неделимой безопасности в интересах всех государств . Вместо этого была продолжена линия на расширение руководимого из Вашингтона геополитического пространства в Европе за счет прибавления всё новых членов и продвижения альянса на восток Европы . Там, где не получалось это сделать, пытались использовать силу: всем известны печальные события в Югославии в 1999 году . Только что исполнилось 25 лет с начала натовской агрессии против этой страны, принесшей огромные разрушения и человеческие жертвы. Пытались выйти натовцы и за пределы Европы, достаточно вспомнить интервенцию в Ливии в 2011 году, когда разбомбили страну и разрушили ее государственность, которую до сих пор не удается восстановить .

Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Поэтому, к сожалению, говорить о каком-либо оборонительном или мирном характере альянса не приходится . Не считая того, что политика безудержного расширения НАТО на восток легла в основу создания в Европе глубочайшей кризисной ситуации, плоды который мы наблюдаем сегодня . По сути, как отмечали в том числе американские исследователи, обещания натовских руководителей о том, что альянс не продвинется на восток ни на один дюйм, с годами развернулись в обратную сторону. НАТО заняло такую позицию, что Россия не имеет права высказать свою точку зрения в отношении ни одного дюйма европейской территории, находящейся к западу от ее границы . Вот такая печальная история.

«Сейчас в мире насчитывается порядка 55 конфликтов»

— На ваш взгляд, о чем говорят постоянные попытки НАТО увеличивать расходы на оборону?

— Альянс принял решение, подтвержденное на последнем саммите в Вильнюсе в июле прошлого года, о том, что расходы каждого государства-члена должны быть не меньше 2% ВВП . Теперь даже говорят о том, что это не потолок расходов, а минимальный показатель, от которого надо отталкиваться . Тратятся эти деньги на милитаризацию государств — членов альянса, их экономики, на раскручивание маховика военной промышленности, причем львиную долю прибыли, разумеется, получает военно-промышленный комплекс США , которые остаются главным поставщиком военной продукции, вооружений и технологий для всех остальных членов альянса.

Эти действия идут в том же направлении, что и всё более масштабные военные учения, которые проводятся блоком. Сейчас, вплоть до мая, осуществляются самые крупные маневры в истории альянса с 1980-х годов. В ходе них отрабатывается противостояние равному по силе противнику, то есть России, а также проводятся тренировки по перебрасыванию в Европу войск и вооружений из Северной Америки, из Соединенных Штатов . В связи с этим натовские представители уже открыто говорят, что, по сути, идет подготовка к большой войне в Европе, к прямому конфликту с РФ . При этом очень мало говорят населению о том, насколько это опасный курс и к каким катастрофическим последствиям он способен привести, вплоть до полного уничтожения человеческой цивилизации . Об этом сейчас не принято заявлять в Западной Европе.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

— Как вы оцениваете ситуацию с международной безопасностью?

— Та система глобального управления, которую пытались создать после распада Советского Союза и роспуска Организации Варшавского договора, где роль полицейского играли бы Соединенные Штаты и взяли бы на себя заботу по обеспечению мира и безопасности на всей планете, совершенно очевидно, не сработала. Конца истории по представлениям западных аналитиков не получилось. Наоборот, момент своего относительного могущества Соединенные Штаты и их союзники, их сателлиты, использовали для того, чтобы силой навязывать свои порядки .

Помимо упомянутых событий можно вспомнить и 20-летнее пребывание американцев и НАТО в Афганистане, закончившееся совершенно бесславно, и вторжение в Ирак, приведшее также к катастрофическим последствиям, и другие эпизоды, включая содействие американцев и государств Европейского союза в проведении так называемых цветных революций — операций по смене режимов в государствах, находящихся за тысячи километров от Вашингтона. Всё это отнюдь не добавило стабильности международным отношениям. По данным ООН, сейчас в мире насчитывается порядка 55 конфликтов . Это самый высокий показатель за весь период после окончании Второй мировой войны. К сожалению, ни мира, ни стабильности попытки утверждения такой западноцентричной, американоцентричной, если говорить о Европе, то натоцентричной системы, не принесли .

Солдаты 2-го кавалерийского полка ВС США размещают флаги на антенне своей боевой машины «Страйкер» на одном из полигонов Польши Фото: flickr.com

«НАТО в очередной раз берет на себя задачи, которые показывают агрессивный характер этой организации»

— Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил усилить роль НАТО в координации военной помощи Киеву. К чему может привести большая вовлеченность блока в конфликт на Украине?

— В соответствии с Вашингтонским договором, подписанным в 1949 году, основная цель альянса — защита территорий государств-членов. Разумеется, в эти задачи не входит развязывание гибридной войны против другого государства на территории страны, которая членом альянса не является. Поэтому можно сказать, что НАТО в очередной раз берет на себя задачи, которые показывают агрессивный характер этой организации. Формально до сих пор альянс пытался соблюдать какие-то приличия. По линии НАТО на Украину направляется так называемая нелетальная помощь. Все военные поставки делают на двусторонней основе государства-члены при координации США . Однако на встрече министров иностранных дел блока, которая проходила (3–4 апреля. — «Известия») в Брюсселе, уже идет речь о том, что механизм этой координации надо перевести непосредственно в рамки альянса. Если это будет сделано, это станет новым крупным шагом в направлении эскалации в Европе и в международных отношениях в целом .

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в день встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. 3 апреля 2024 года Фото: REUTERS/Johanna Geron

— Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в итоге станет членом НАТО, но необходимо проработать для этого «ясную дорожную карту». На ваш взгляд, сигнализирует ли это о готовности США и других крупных членов альянса в действительности поддержать вступление Украины в НАТО?

— О вступлении Украины в НАТО говорит не только Блинкен. Информация о том, что эта страна будет членом альянса, записывается во всех документах организации начиная с саммита в Бухаресте в 2008 году. На практике же понятно, что во время продолжения вооруженных действий в этой стране ни о каком вступлении в НАТО речи быть не может. В целом судьба Украины будет решаться по итогам нынешнего конфликта . Сейчас от этого, по сути дела, всё зависит. Главный лозунг, который вбрасывается в альянсе, — «нельзя позволить Украине проиграть». Ради этого строятся планы оказания новой масштабной помощи, предоставления ей всё более смертоносных и дальнобойных вооружений , что, как я уже отмечал, к сожалению, ведет к дальнейшей эскалации ситуации на европейском континенте.

— Есть ли сейчас вообще диалог между Россией и НАТО?

— Наверное, сложно говорить о каком-то диалоге в тех условиях, когда альянс и его члены ведут гибридную войну против России на территории Украины . В то же время посольство РФ в Бельгии остается открытым в случае необходимости для передачи информации.

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— Сколько Бельгия потратила на поставки оружия Украине?

— По официальным данным, в 2022–2023 годах помощь Украине составила порядка €500 млн, из которых около €350 млн пришлось на военную помощь . Причем если в течение первых месяцев этого конфликта Бельгия проявляла определенную сдержанность в поставках оружия, сейчас позиция становится всё более агрессивной. Бельгийцы уже говорят о том, что в течение 2024–2025 годов объемы финансовых вливаний на помощь Киеву могут достигнуть €1,7 млрд, причем основную часть планируют почерпнуть из процентных отчислений, которые поступают в бюджет от так называемых непредвиденных доходов, генерируемых заблокированными активами Банка России . Как мы знаем, большая их часть находится в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Брюсселе.

Разгрузка артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины, в аэропорту польского Жешува Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Справка «Известий» ЕС в марте 2024 года не согласовал практические решения об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России. Тем не менее министрам поручили продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по конфискации средств. Юридическая база до сих пор не была разработана.

— Ранее предполагалось, что Бельгия к 2025 году выделит Киеву несколько самолетов F-16. Есть ли признаки того, что поставка этих самолетов будет отложена на более дальний срок?

— Что касается самолетов F-16, действительно, бельгийцы обещали несколько таких машин передать Украине, но сроки целиком зависят от того, когда эта страна получит заказанные в США новые самолеты F-35. В любом случае эти вопросы будет решать уже следующее правительство Бельгии, которое сформируют по итогам намеченных на июнь этого года парламентских выборов .

Многофункциональный истребитель F-16 американского производства на службе ВВС Бельгии Фото: commons.wikimedia.org

— Как в целом бельгийское общество относится к накачке Украины вооружением и к поддержке этой страны?

— Для меня как для человека, который живет здесь, совершенно очевидно, что в бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта, воинственной риторики властей, а также связанного с антироссийскими санкциями ухудшения социально-экономического положения населения . При этом местные средства массовой информации не допускают такую точку зрения , пытаются всячески действовать в духе антироссийского единомыслия. Из наших контактов с очень многими людьми мы видим, что настроения в обществе именно такие.