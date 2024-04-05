«В бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта»
Военная помощь Бельгии Украине за последние два года составила €350 млн, заявил «Известиям» посол РФ в королевстве Александр Токовинин. По его словам, бельгийцы уже говорят о том, что к 2025 году объемы финансовой поддержки Киева могут достигнуть €1,7 млрд. Основную часть средств государство планирует получить за счет прибыли от замороженных активов Банка России, считает дипломат. По его наблюдениям, в бельгийском обществе нарастает усталость от украинского конфликта и ухудшения социально-экономического положения в стране из-за антироссийских санкций.
«Говорить о каком-либо оборонительном или мирном характере альянса не приходится»
— В этом году НАТО исполнилось 75 лет. Всё это время организация позиционирует себя как оборонительный союз. Согласны ли вы с такой формулировкой с учетом происходящих в мире событий?
— Я думаю, здесь надо отделять пропаганду от действительности. Хорошо известно, что в основе создания НАТО в 1949 году лежали две задачи — это сдерживание Советского Союза и обеспечение контроля США над Западной Европой. Хорошо известна формула, произнесенная в свое время первым генеральным секретарем НАТО британцем Гастингсом Исмейем, о том, что организация нужна для того, чтобы обеспечить присутствие американцев в Европе, не допустить в Европу русских и контролировать немцев.
К сожалению, несмотря на те огромные перемены, которые произошли в Европе и в мире в последние десятилетия, альянс не использовал предоставленные ему историей шансы для того, чтобы внести вклад в создание на европейском континенте системы равной и неделимой безопасности в интересах всех государств. Вместо этого была продолжена линия на расширение руководимого из Вашингтона геополитического пространства в Европе за счет прибавления всё новых членов и продвижения альянса на восток Европы. Там, где не получалось это сделать, пытались использовать силу: всем известны печальные события в Югославии в 1999 году. Только что исполнилось 25 лет с начала натовской агрессии против этой страны, принесшей огромные разрушения и человеческие жертвы. Пытались выйти натовцы и за пределы Европы, достаточно вспомнить интервенцию в Ливии в 2011 году, когда разбомбили страну и разрушили ее государственность, которую до сих пор не удается восстановить.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Поэтому, к сожалению, говорить о каком-либо оборонительном или мирном характере альянса не приходится. Не считая того, что политика безудержного расширения НАТО на восток легла в основу создания в Европе глубочайшей кризисной ситуации, плоды который мы наблюдаем сегодня. По сути, как отмечали в том числе американские исследователи, обещания натовских руководителей о том, что альянс не продвинется на восток ни на один дюйм, с годами развернулись в обратную сторону. НАТО заняло такую позицию, что Россия не имеет права высказать свою точку зрения в отношении ни одного дюйма европейской территории, находящейся к западу от ее границы. Вот такая печальная история.
«Сейчас в мире насчитывается порядка 55 конфликтов»
— На ваш взгляд, о чем говорят постоянные попытки НАТО увеличивать расходы на оборону?
— Альянс принял решение, подтвержденное на последнем саммите в Вильнюсе в июле прошлого года, о том, что расходы каждого государства-члена должны быть не меньше 2% ВВП. Теперь даже говорят о том, что это не потолок расходов, а минимальный показатель, от которого надо отталкиваться. Тратятся эти деньги на милитаризацию государств — членов альянса, их экономики, на раскручивание маховика военной промышленности, причем львиную долю прибыли, разумеется, получает военно-промышленный комплекс США, которые остаются главным поставщиком военной продукции, вооружений и технологий для всех остальных членов альянса.
Эти действия идут в том же направлении, что и всё более масштабные военные учения, которые проводятся блоком. Сейчас, вплоть до мая, осуществляются самые крупные маневры в истории альянса с 1980-х годов. В ходе них отрабатывается противостояние равному по силе противнику, то есть России, а также проводятся тренировки по перебрасыванию в Европу войск и вооружений из Северной Америки, из Соединенных Штатов. В связи с этим натовские представители уже открыто говорят, что, по сути, идет подготовка к большой войне в Европе, к прямому конфликту с РФ. При этом очень мало говорят населению о том, насколько это опасный курс и к каким катастрофическим последствиям он способен привести, вплоть до полного уничтожения человеческой цивилизации. Об этом сейчас не принято заявлять в Западной Европе.
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall
— Как вы оцениваете ситуацию с международной безопасностью?
— Та система глобального управления, которую пытались создать после распада Советского Союза и роспуска Организации Варшавского договора, где роль полицейского играли бы Соединенные Штаты и взяли бы на себя заботу по обеспечению мира и безопасности на всей планете, совершенно очевидно, не сработала. Конца истории по представлениям западных аналитиков не получилось. Наоборот, момент своего относительного могущества Соединенные Штаты и их союзники, их сателлиты, использовали для того, чтобы силой навязывать свои порядки.
Помимо упомянутых событий можно вспомнить и 20-летнее пребывание американцев и НАТО в Афганистане, закончившееся совершенно бесславно, и вторжение в Ирак, приведшее также к катастрофическим последствиям, и другие эпизоды, включая содействие американцев и государств Европейского союза в проведении так называемых цветных революций — операций по смене режимов в государствах, находящихся за тысячи километров от Вашингтона. Всё это отнюдь не добавило стабильности международным отношениям. По данным ООН, сейчас в мире насчитывается порядка 55 конфликтов. Это самый высокий показатель за весь период после окончании Второй мировой войны. К сожалению, ни мира, ни стабильности попытки утверждения такой западноцентричной, американоцентричной, если говорить о Европе, то натоцентричной системы, не принесли.
Солдаты 2-го кавалерийского полка ВС США размещают флаги на антенне своей боевой машины «Страйкер» на одном из полигонов Польши
«НАТО в очередной раз берет на себя задачи, которые показывают агрессивный характер этой организации»
— Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил усилить роль НАТО в координации военной помощи Киеву. К чему может привести большая вовлеченность блока в конфликт на Украине?
— В соответствии с Вашингтонским договором, подписанным в 1949 году, основная цель альянса — защита территорий государств-членов. Разумеется, в эти задачи не входит развязывание гибридной войны против другого государства на территории страны, которая членом альянса не является. Поэтому можно сказать, что НАТО в очередной раз берет на себя задачи, которые показывают агрессивный характер этой организации. Формально до сих пор альянс пытался соблюдать какие-то приличия. По линии НАТО на Украину направляется так называемая нелетальная помощь. Все военные поставки делают на двусторонней основе государства-члены при координации США. Однако на встрече министров иностранных дел блока, которая проходила (3–4 апреля. — «Известия») в Брюсселе, уже идет речь о том, что механизм этой координации надо перевести непосредственно в рамки альянса. Если это будет сделано, это станет новым крупным шагом в направлении эскалации в Европе и в международных отношениях в целом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в день встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. 3 апреля 2024 года
— Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в итоге станет членом НАТО, но необходимо проработать для этого «ясную дорожную карту». На ваш взгляд, сигнализирует ли это о готовности США и других крупных членов альянса в действительности поддержать вступление Украины в НАТО?
— О вступлении Украины в НАТО говорит не только Блинкен. Информация о том, что эта страна будет членом альянса, записывается во всех документах организации начиная с саммита в Бухаресте в 2008 году. На практике же понятно, что во время продолжения вооруженных действий в этой стране ни о каком вступлении в НАТО речи быть не может. В целом судьба Украины будет решаться по итогам нынешнего конфликта. Сейчас от этого, по сути дела, всё зависит. Главный лозунг, который вбрасывается в альянсе, — «нельзя позволить Украине проиграть». Ради этого строятся планы оказания новой масштабной помощи, предоставления ей всё более смертоносных и дальнобойных вооружений, что, как я уже отмечал, к сожалению, ведет к дальнейшей эскалации ситуации на европейском континенте.
— Есть ли сейчас вообще диалог между Россией и НАТО?
— Наверное, сложно говорить о каком-то диалоге в тех условиях, когда альянс и его члены ведут гибридную войну против России на территории Украины. В то же время посольство РФ в Бельгии остается открытым в случае необходимости для передачи информации.
«Бизнес настроен на возобновление продуктивного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией»
— Сколько Бельгия потратила на поставки оружия Украине?
— По официальным данным, в 2022–2023 годах помощь Украине составила порядка €500 млн, из которых около €350 млн пришлось на военную помощь. Причем если в течение первых месяцев этого конфликта Бельгия проявляла определенную сдержанность в поставках оружия, сейчас позиция становится всё более агрессивной. Бельгийцы уже говорят о том, что в течение 2024–2025 годов объемы финансовых вливаний на помощь Киеву могут достигнуть €1,7 млрд, причем основную часть планируют почерпнуть из процентных отчислений, которые поступают в бюджет от так называемых непредвиденных доходов, генерируемых заблокированными активами Банка России. Как мы знаем, большая их часть находится в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Брюсселе.
Разгрузка артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины, в аэропорту польского Жешува
— Ранее предполагалось, что Бельгия к 2025 году выделит Киеву несколько самолетов F-16. Есть ли признаки того, что поставка этих самолетов будет отложена на более дальний срок?
— Что касается самолетов F-16, действительно, бельгийцы обещали несколько таких машин передать Украине, но сроки целиком зависят от того, когда эта страна получит заказанные в США новые самолеты F-35. В любом случае эти вопросы будет решать уже следующее правительство Бельгии, которое сформируют по итогам намеченных на июнь этого года парламентских выборов.
Многофункциональный истребитель F-16 американского производства на службе ВВС Бельгии
— Как в целом бельгийское общество относится к накачке Украины вооружением и к поддержке этой страны?
— Для меня как для человека, который живет здесь, совершенно очевидно, что в бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта, воинственной риторики властей, а также связанного с антироссийскими санкциями ухудшения социально-экономического положения населения. При этом местные средства массовой информации не допускают такую точку зрения, пытаются всячески действовать в духе антироссийского единомыслия. Из наших контактов с очень многими людьми мы видим, что настроения в обществе именно такие.
В посольство поступает много писем от простых бельгийцев, которые просят нас не думать, что жители королевства действительно настроены так, как об этом пишут местные газеты, они хотят скорейшего прекращения конфликта. Что касается бизнеса, он настроен на возобновление продуктивного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Поэтому можно сказать, что вектор общественных настроений, по сути, не совпадает с политикой бельгийского правительства, что для демократического государства не должно быть характерно.