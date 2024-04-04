Геймер оценил новую историческую экшен-игру «Смута»

Презентация исторической видеоигры «Смута» состоялась в четверг, 4 апреля, в закрытом формате в Нижегородском кремле. Своими впечатлениями от новинки один из геймеров поделился с корреспондентом «Известий» Артуром Ишпулатовым.

Пробовали пройти игру первые 30 любителей компьютерных приключений. По словам одного из них, Егора Гусельникова, он ждал релиз четыре года, с момента анонса начала работы над «Смутой».

«Симпатично, окружение прям нравится, приятно смотреть и на домики деревянные, и на костюмы. На первый взгляд выглядит очень симпатично, очень интересненько. Вот сейчас прям не терпится побольше тут повоевать», — сказал он.

В основе сюжета — роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Действие проходит в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле. В игре предстают исторические личности — нижегородский купец и посадский староста Кузьма Минин и полководец Дмитрий Пожарский. А вот Юрий Милославский является вымышленным персонажем, за него и предстоит играть. По сюжету он должен вернуть свою возлюбленную, которая стала жертвой политических потрясений того времени.

«Он присягнул полякам, и совершая определенные нравственные выборы, он становится ратником второго нижегородского ополчения, героем 1612 года по сути. И выбирая эту книгу, мы сразу закладывались таким образом, чтобы игра обладала воспитательной ценностью», –— объяснил разработчик игры Алексей Копцев.

Разработчики приготовили 40 часов геймплея и 300 часов игровых роликов, развитие сюжета зависит от выбора диалогов. Но финал в любом случае один: свержение польско-литовской власти.

По оценкам экспертов, приблизиться к исторической правде удалось на 90%.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что если в такой форме можно детям рассказывать об истории страны, то это принесет пользу в отношении к предмету «История» и его изучении.

Ранее, 2 апреля, продюсер проекта Андрей Белов рассказал «Известиям», что в игре «Смута» будет дюжина вариантов финала. Игра станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не выйдет на игровых консолях Xbox и PlayStation.