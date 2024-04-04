В Ростовской области на реке Дон произошло столкновение двух теплоходов
На участке реки Дон столкнулись два судна. Об этом 4 апреля сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По данным следствия, теплоход «Коноша» столкнулся со стоящим на мели теплоходом «Сормовский-3067». Пострадавших в результате произошедшего нет.
«В результате столкновения судов теплоход «Сормовский-3067» получил повреждения. Собственнику судна причинен имущественный ущерб на сумму более 1 млн 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
На данный момент проводится проверка и установка всех обстоятельств произошедшего.
В августе прошлого года пассажирский теплоход при подходе к причалу столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска. В результате столкновения судно получило повреждения.