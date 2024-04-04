Реклама
Прямой эфир
Экономика
В РФ предложили увеличить бизнесу сумму доходов для перехода на УСН
Общество
Воздух в Москве может прогреться до +20 градусов на следующей неделе
Армия
Столтенберг заявил, что НАТО не станет участником конфликта на Украине
Политика
Политологи назвали последствия снижения мобилизационного возраста для Украины
Общество
Путин назвал Херсонес Таврический сакральным местом для России
Мир
В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Общество
Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме
Общество
Путин заявил, что РФ вынуждена защищать свои традиционные ценности
Общество
В МВД взяли на контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Дмитриевым
Общество
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС Телюкиной по делу о взятке
Авто
Mitsubishi расторгла договор о сборке в Калуге и выплатила 3 млрд рублей
Общество
Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия
Общество
Допвыплаты классным руководителям за март будут направлены в апреле
Мир
Во Франции намерены построить площадку по переработке и обогащению урана
Общество
В России 71% молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи

В Ростовской области на реке Дон произошло столкновение двух теплоходов

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На участке реки Дон столкнулись два судна. Об этом 4 апреля сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, теплоход «Коноша» столкнулся со стоящим на мели теплоходом «Сормовский-3067». Пострадавших в результате произошедшего нет.

«В результате столкновения судов теплоход «Сормовский-3067» получил повреждения. Собственнику судна причинен имущественный ущерб на сумму более 1 млн 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится проверка и установка всех обстоятельств произошедшего.

Адмиральское место: чего ждать от Александра Моисеева на посту главкома ВМФ
От решений нового главнокомандующего российским флотом будет зависеть в том числе успех СВО на Черном море, полагают эксперты

В августе прошлого года пассажирский теплоход при подходе к причалу столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска. В результате столкновения судно получило повреждения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024