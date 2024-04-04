Суд в Москве отправил под домашний арест сотрудников ФТС по делу о взятках
Суд в Москве избрал меру пресечения для руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России в виде домашнего ареста. Об этом 4 апреля сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба столичных судов.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в инстанции.
Басманный суд отправил Алексея Акимова и Сергея Петровича под домашний арест на срок один месяц и 30 суток, до 2 июня. Также в отношении фигурантов установлены определенные ограничения.
Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Ранее в четверг Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной по делу о получении взятки. Запрет наложен сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 3 июня.