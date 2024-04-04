Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС Телюкиной по делу о взятке
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной по делу о получении взятки, сообщили 4 апреля в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Запрет наложен сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 3 июня.
Телюкину подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Ранее, 1 апреля, суд в Москве приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей бывшего замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова. Его признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и еще двух, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
Зотов был задержан в декабре 2022 года по подозрению в получении взятки. В том же месяце Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО.