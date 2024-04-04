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Продавшая под Воронежем зараженное сибирской язвой мясо женщина признала вину

Женщина, из-за которой под Воронежем появилась сибирская язва, признала вину
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Жительница Панинского района Воронежской области, из-за которой в 2023 году в регионе распространилась сибирская язва, признала вину. Об этом пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) России по Воронежской области сообщает в четверг, 4 апреля.

«Обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — цитирует RT сообщение ведомства.

По данным следствия, женщина занималась выращиванием крупного рогатого скота для продажи мяса перекупщикам, в августе прошлого года она попросила забить животное, которое не было вакцинировано против сибирской язвы.

СК расследует уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил).

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7 сентября 2023 года семь человек были госпитализированы из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области в четверг. Их доставили в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 8 в Воронеже.

К 13 сентября число госпитализированных достигло 10 человек, передает НСН.

Ранее, 22 августа, в холодильных камерах на рынке Воронежа был выявлен очаг сибирской язвы. В связи с произошедшем губернатор Воронежской области Александр Гусев издал указал, в котором определил территорию в радиусе 2 км от рынка неблагоприятной.

До этого, 20 августа, сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в Панинском районе области из-за очага сибирской язвы. В связи с этим было ограничено посещение территории района посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

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