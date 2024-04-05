Какие правила езды на велосипеде по городу в 2024 году

Согласно правилам дорожного движения, велосипедист считается таким же участником движения и на него распространяются многие «автомобильные» правила, которые необходимо соблюдать. Как ездить по городу с комфортом, не создавая помех для пешеходов и автомобилей, и какие штрафы за нарушение правил в 2024 году, рассказывают «Известия».

Правила езды на велосипедах в 2024 году

Прежде чем выезжать в город на велосипеде, нужно проверить такие важные элементы управления, как руль и тормоза. Они должны быть исправны и работать без проблем. Если поездка совершается вечером или в ночное время, то еще нужно посмотреть передние и задние фонари. За их отсутствие или нерабочее состояние предусмотрен штраф.

Насчет шлема, наколенников и налокотников предписаний в ПДД нет, однако они обеспечивают дополнительную защиту на дороге и помогут избежать травм. При плохой видимости или в темноте велосипедистам также следует иметь световозвращающие устройства, которые хорошо видны издалека.

Отправляясь на велопрогулку с друзьями, нужно учитывать ряд правил. Ехать необходимо друг за другом колонной, но не более чем 10 велосипедистам. Езда в два ряда допустима, если ширина каждого велосипеда не более 0,75 м.

Перевозить детей разрешается только на велосипедах определенной конструкции. Они должны быть оборудованы люлькой с ремнями безопасности либо велоколяской. Сажать ребенка на багажник или раму строго запрещено. На велосипеде можно перевозить и небольшие грузы при условии, что они не мешают движению и не выступают за пределы транспортного средства более чем на полметра.

Также стоит помнить, что на дороге приоритет всегда у пешеходов. Поэтому именно велосипедист должен притормозить и пропустить идущего навстречу человека. А пересекая пешеходный переход, необходимо слезть с транспорта и везти его рядом с собой.

Где можно ездить на велосипедах в 2024 году

Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны ездить по велосипедным, пешеходным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон, где нет движения автомобилей. Движение по проезжей части возможно только начиная с 14 лет, если рядом нет велодорожек, тротуара или пешеходных зон, а ограничение скорости на участке — 60 км/ч.

Все остальные велосипедисты должны передвигаться по велодорожке, правому краю проезжей либо по обочине в направлении движения автомобилей. Если это невозможно, велосипедист может заехать на тротуар, но не мешая движению пешеходов. Беспрепятственно ехать по тротуару могут только велосипедисты, которые перевозят ребенка до семи лет или сопровождают детей младше 14 лет.

Помимо этого, велосипедисты могут двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Движение же по автомагистралям запрещено.

Оптимальной скорость для безопасной езды в городе — 8–12 км/ч, при этом на оживленной проезжей части рекомендуется придерживаться скорости в 25–30 км/ч.

Штрафы за нарушение правил для велосипедистов в 2024 году

ГИБДД периодически проводит рейды по отлову велосипедистов-нарушителей. В дальнейшем их может стать больше. В частности, в составе Госавтоинспекции предлагается создать специальные велобатальоны или велополицию, которая будет оперативно реагировать на нарушения ПДД велосипедистами.

Наиболее часто штрафуют за езду по тротуарам. Среди других нарушений — пересечение наземных и подземные пешеходных переходов на велосипеде. За это оштрафуют на 800 рублей.

Если возникли препятствия для движения автомобиля, сумма взыскания составит 1 тыс. рублей. Если велосипедист управлял транспортным средством в нетрезвом виде — 1,5 тыс. рублей. При нанесении тяжкого вредя окружающим предусмотрено уже уголовное наказание.

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