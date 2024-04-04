Врач назвал повышающий потенцию у мужчин сок

Березовый сок является одним из самых натуральных и полезных природных напитков. Сок березы содержит множество витаминов, минералов и других питательных веществ. Об этом кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал в четверг, 4 апреля.

«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников» — отметил врач в беседе с «Радио 1».

Березовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом и помогает вывести токсины и избыточные соли из организма, а также положительно влияет на работу пищеварения и улучшает работу кишечника. Кроме того, он очищает печень, поддерживая ее функции и помогает справиться с желтухой, отметил врач.

По словам Кутушова, березовый сок очень полезно пить во время поста, чтобы поддержать здоровье. Этот напиток также полезен для беременных женщин и людей, страдающих от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений.

«Употребляйте утром, натощак, по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — посоветовал специалист.

Березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкусовых качеств. Токсиколог порекомендовал пить сок курсами по 1-2 месяца.

Накануне врач Роман Иванов рассказал, что березовый сок — это напиток, который богат витаминами, кальцием, магнием, марганецем, аминокислотами и антиоксидантами, необходимыми современному человеку, передает RT. Он помогает сохранять баланс жидкости в организме, а также снижает риск рака и способствует укреплению костей и зубов, сообщает телеканал «360».

Ранее, 30 марта, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» о пользе томатного сока.

По словам специалиста, этот сок относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ. Способствует выделению гормона радости — серотонина, поэтому помогает снять напряжение и стресс.

Этот овощной сок служит и для поддержания молодости, и для снижения сердечных заболеваний, и для профилактики рака.