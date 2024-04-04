В РФ предложили увеличить бизнесу сумму доходов для перехода на УСН

Бизнесу предлагают увеличить сумму доходов до 160 млн рублей для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН). Как выяснили «Известия» 4 апреля, такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Законопроектом предлагается увеличение суммы доходов для перехода на УСН до 160 млн рублей в связи с тем, что размер доходов был установлен в 2016 году, а также принимая в расчет среднегодовой размер инфляции за 2017–2023 годы, согласно которому цены выросли на 42,5%», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также документом предусматривается пропорциональное увеличение понедельной суммы доходов до 285 млн рублей для подтверждения права на применение УСН в следующем налоговом периоде. Кроме того, предлагается увеличить средний размер численности сотрудников предприятий для перехода на УСН до 150 человек.

«Мы предлагаем в полтора раза повысить критерий, согласно которому малое предприятие может сохранять упрощенную систему налогообложения. Тем самым прибыль можно будет напрямую вкладывать в современное оборудование и дополнительное обучение персонала. Причем речь идет о вовлечении в востребованное производство жителей малых и средних городов любого возраста. Мы также считаем справедливой индексацию предельной величины льготного оборота с учетом накопленной за семь лет инфляции», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Ранее, 29 февраля, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Он отметил, что необходимо стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие и реализацию инфраструктурных и социальных проектов. При этом нужно закрыть лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от уплаты налогов или занижения своих налоговых платежей, подчеркнул глава государства.