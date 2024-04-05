 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана
Общество
Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Мир
В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины
Общество
Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса
Мир
ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK
Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Армия
Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Происшествия
ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР
Общество
«Известия» узнали, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Спорт
Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае
Происшествия
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Общество
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Мир
Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем
Происшествия
Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Мир
Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Мир
Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»
/

На максималках: почему Турция провалила борьбу с инфляцией

Месячный рост цен в республике достиг рекорда с 2022 года
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ibrahim Oner
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция в Турции в марте 2024 года подскочила до 68,5%, что является максимальным результатом с ноября 2022 года и одним из самых высоких показателей в истории. Галопирующая инфляция в Турции продолжает раскручиваться, несмотря на попытки вести сверхжесткую денежно-кредитную политику со стороны ЦБ страны. Рост цен отправил в отставку двух глав Центробанка и называется в качестве одной из причин поражения правящей партии AKP на муниципальных выборах. Как инфляция в Турции разогналась до такого уровня, почему ее не удается победить даже с небывалыми усилиями и какие уроки из этого может извлечь Россия — в материале «Известий».

Инфляция бессмертна

Турецкая экономика всегда была уязвима к инфляции. В 1990-е годы темпы роста цен в стране зашкаливали иной раз за 100%. Причины крылись в том числе и в своеобразной финансово-экономической модели страны с хронически отрицательным платежным балансом, которая требовала постоянного притока капитала из-за рубежа. Любопытно, что ситуация изменилась с приходом к власти нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чья команда устроила небольшое «экономическое чудо» в Турции 2000-х и начале 2010-х, обеспечив высокий экономический рост параллельно с понижением инфляции до однозначных процентов. Тем не менее в сравнении со многими соседями инфляция всё равно оставалась все эти годы относительно высокой: лучший показатель — это 6,25% в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса.

Турецкая лира
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya

Как бы то ни было, но со второй половины 2010-х годов ситуация вновь начала ухудшаться. Инфляция превысила 10%, затем и 15%. Турецкая лира постоянно снижалась. Если в 2015 году один доллар США стоил 2,5 лиры, то в конце 2020 года — уже более восьми лир, а в 2024-м — более 30 лир. Мало какие валюты в мире рушились в 12–13 раз за последнее десятилетие — обычно такое происходило в самых отсталых государствах или странах-банкротах.

Дружеский сговор: Турция согласовала с США порядок соблюдения санкций против РФ
Вашингтон пообещал предупреждать Анкару о потенциальных нарушителях антироссийских ограничительных мер

Одной из причин ускорившейся инфляции (и обесценивания лиры) стала «эрдоганомика», ключевой составляющей которой была неортодоксальная денежно-кредитная политика, основанная на определенных выводах из «эффекта Фишера». В чем ее суть? В норме при ускорении инфляции центральный банк той или иной страны повышает ставки рефинансирования с тем, чтобы снизить кредитную активность, охладить экономику и тем самым добиться стабилизации цен. В «эрдоганомике» всё наоборот — ее адепты считают, что повышением ставки ЦБ усиливает инфляцию, сам Эрдоган называл высокую ставку «матерью всех зол». Турки действовали от противного, снижая ставку и держа ее на низком уровне в условиях ценового давления. Результат оказался неутешительным — к октябрю 2022 года, когда внутренние проблемы Турции усилились международными (связанными с событиями вокруг СВО и общим нарастанием геополитической напряженности), инфляция подскочила до 85%.

Ищите женщину

C 2020 года Эрдоган сменил в общей сложности пять председателей ЦБ Турции, ни один из которых пока не смог справиться с инфляцией и обвалом лиры. В июне 2023 года на этот пост впервые была назначена женщина — Хафизе Эркан. На нее возлагались надежды, связанные с отходом от «эрдоганомики» к более традиционным взглядам на денежно-кредитную политику. Действительно, Эркан сразу же занялась резким повышением ставки — сразу восемь увеличений с июня 2023 по январь 2024 года, в общей сложности на 36,5 (!) процентного пункта. Но значительного эффекта всё это не произвело, даже наоборот. Парадоксально, но инфляция достигла локального минимума как раз в мае 2023 года (38%), а затем вновь начала расти, достигнув к концу периода работы Эркан около 65%.

Магазин в Турции
Фото: Global Look Press/dpa/Anne Pollmann

Одолеть инфляцию или потерпеть поражение в этих попытках сейчас призван очередной глава ЦБ Фатих Карахан. Он начал свою деятельность осторожничая, когда в феврале впервые не поднял ставку более чем за девять месяцев. В марте, впрочем, намерения изменились, и ставка рефинансирования все-таки была повышена сразу до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Одной из причин такой задержки стали, возможно, политические соображения: ЦБ не хотел резко увеличивать ставку до выборов. Вообще политика имеет большое значение в деятельности Центробанка Турции. В качестве одной из причин удерживания ставки на низком уровне частенько называется тот факт, что от высоких ставок сильно страдает строительный сектор, являющийся одним из важных доноров партии AKP, которую возглавляет Эрдоган. Действительно, рост ставки очень сильно ударил по девелоперам. К примеру, к концу 2023 года количество проданных домов в стране рухнуло на треть, а число сделок по ипотеке — почти в три раза.

Инфляция на паузе: почему мировой рост цен остановился
Некоторые фундаментальные проблемы, приведшие к разгону цен, до сих пор не решены

В то же время рядовые турки находились в очень непростой ситуации еще до начала цикла повышения ставок. Постоянное обесценивание лиры и инфляция привели к тому, что около половины населения страны получали минимальную зарплату, эквивалентную менее чем $300. Тем, кому зарплаты не индексировали, было особенно тяжело. В чуть лучшем положении находились работники госсектора, где зарплаты все-таки старались увязывать с ростом цен.

Оплата
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya

В таком раскладе ни о каких сбережениях и речи идти не может. Инфляция является самоподдерживающимся процессом: люди стремятся как можно быстрее потратить деньги на потребительские товары, от чего они дорожают еще сильнее. Фактически нет никакой возможности сохранить свои накопления, кроме покупки валюты или недвижимости. Первое стимулирует удешевление лиры, а второе — инфляцию напрямую.

Без бюджета никак

До конца непонятно, почему Эркан и (пока) ее преемнику не удалось добиться результата. Возможно, дело в том, что бывшая председатель ЦБ действовала недостаточно решительно. До сих пор ставка остается в глубоко отрицательной зоне. Кроме того, осенью появлялись первые признаки того, что инфляция в скором будущем начнет замедляться. Но тогда регуляторы не решились закрепить успех еще более агрессивными мерами и позволили ситуации вновь выйти из-под контроля. Вполне возможно, что в моменте сыграла и вера значительной части турок в то, что инфляция действительно имеет положительную обратную связь со ставкой. Это привело к разгону инфляционных ожиданий и логическому финалу в виде нового витка роста цен.

Долгая история: эксперты не верят в быстрое снижение инфляции в 2024-м
Даже высокая ключевая ставка пока не может загнать рост цен вниз из-за его тотальности

Фатиху Карахану будет непросто. Если он пойдет еще более жестким курсом, то сложно сделать прогноз насчет ситуации в турецкой экономике. Запретительный уровень ставок может спровоцировать рецессию или депрессию. Кроме того, возможно, остановить рост цен за счет сугубо денежно-кредитной политики и не получится — придется что-то сделать и в фискальном направлении. Здесь всё тоже, мягко говоря, не в порядке. Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,4 трлн лир, или $46,5 млрд, увеличившись на 900%. Если такой фискальный стимул убрать, то предсказать перспективы турецкой экономики будет сложно.

Покупка хлеба
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya

Пример Турции несет хороший урок другим странам. В России многие недовольны жесткой политикой ЦБ, который при куда меньшем, чем в Турции, ускорении инфляции сразу же начал агрессивно повышать ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%, или более 8% в реальном выражении (то есть за вычетом текущей инфляции). Это действительно много, один из самых высоких показателей в мире. В какой-то мере такая ставка осложняет жизнь немалой доле экономики страны. Однако важно, что подобными мерами удалось быстро стабилизировать рост цен, который удерживается на относительно приемлемом уровне и, как предсказывает большинство аналитиков, в скором времени должен начать замедляться.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир