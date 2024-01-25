Долгая история: эксперты не верят в быстрое снижение инфляции в 2024-м

Инфляция в России в 2023 году неожиданно для всех ускорилась почти до значений кризисной первой половины 2022-го. Фундаментальные причины такого взлета были схожи с общемировыми (бюджет, дефицит кадров), но к ним добавились еще и местные особенности. Реагируя на рост цен, Банк России во второй половине года резко повысил ставки рефинансирования, ключевая ставка достигла 16%. Тем не менее инфляция по-прежнему остается высокой, продемонстрировав первые крайне смутные признаки замедления только в первые две недели нового года. О том, сможет ли жесткая монетарная политика одолеть рост цен, рассуждали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» и приглашенные эксперты в ходе вебинара в агентстве.

Широким фронтом

Начало 2023 года стало периодом резкого замедления инфляционного давления. Годовые темпы роста цен в какой-то момент падали ниже отметки в 3%. Это произошло в первую очередь за счет эффекта базы, высоких темпов роста цен весной 2022-го . Инфляция в услугах, однако, не замедлилась. В то же время с середины года общая инфляция вновь ускорилась, достигнув и превзойдя 7%, что и вынудило Центральный банк (ЦБ) применить контрмеры. При этом, как отмечают в «Эксперт РА», доля дорожающих товаров и услуг повысилась к концу 2023-го до 79,1%. Последний раз такой всеобъемлющий рост цен наблюдался в марте 2022 года.

Именно тотальность роста цен и представляет собой главную проблему с текущей инфляцией. Отдельные товары в 2023 году подорожали сильнее других (помидоры — 70%, яйца — 65%). Но рост цен всё же идет широким фронтом, исключения редки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

То же самое можно отметить и по регионам. Хотя некоторые различия имеются, в целом инфляция в географическом смысле остается достаточно равномерной. Выше среднероссийского показателя в ноябре 2023 года к ноябрю 2022-го она наблюдалась в Дальневосточном, Сибирском, Северо-Кавказском федеральных округах. Ниже среднего — в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В основном увеличение темпов роста цен во всех регионах отмечалось осенью прошлого года, а инфляция первой половины 2023-го внесла меньший вклад.

Природа роста цен, отмечают в «Эксперт РА», была связана с отложенным потребительским и инвестиционным спросом, оправившимся от шоков 2022 года. Значительный импульс ему придали бюджетные расходы и восстановление спроса на импорт. При этом в экономике нарастали ограничения со стороны предложения — как не до конца преодоленные трудности и последствия структурной трансформации, так и дефицит кадров, который оказался серьезной проблемой для производителей в прошлом году, и, судя по всему, это будет актуально и в 2024-м.

Устойчивость инфляции

Как и в случае с ростом цен в 2021–2022 годах в странах Запада, есть все основания полагать, что инфляция в России является не преходящей, а довольно устойчивой. Об этом говорят и высокие инфляционные ожидания (достигающие 14%), и синхронность ее отдельных компонентов. Цены растут на всё примерно в одно и то же время, что делает процесс самоподдерживающимся.

Перспективы инфляции в 2024 году зависят от того, в какой степени Центральному банку удастся замедлить возрастающий спрос. Несмотря на то что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), вероятно, близок к завершению, видимо, ЦБ придется сохранять относительно высокую ставку достаточно долго для возвращения инфляции к таргету. Основные направления ДКП даже в базовом сценарии предполагают среднюю ставку в 2024 году на уровне 12,5–14,5%. Сценарий усиления фрагментации, в котором предполагаются нарастание геополитического напряжения и фрагментация мировой торговли, оставляет даже возможность сохранения ключевой ставки в 16% на протяжении всего 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ослабить давление на цены (в том числе через укрепление валютного курса) поможет и решение ЦБ о зеркалировании всех расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), включая траты сверх бюджетного правила, считают в «Эксперт РА». В первом полугодии 2024 года Банк России планирует совершать операции в соответствии с бюджетным правилом, а также продавать валюту, зеркалируя отложенные с 10 августа регулярные операции в рамках бюджетного правила и операции чистого инвестирования из ФНБ. По данным ЦБ, размер этих корректировок составит 11,8 млрд рублей в день.

При этом сохранится серьезный бюджетный импульс: расходы в 2024 году вырастут на 13,3% по сравнению с исполненными в 2023-м и на 24,6% по сравнению с заложенным в 2022-м планом. Это будет частично компенсировано значительным ростом доходов (более 20% к прошлому году), но это всё равно потребует от Центробанка сохранения жесткой ДКП для компенсации эффектов бюджетно-налоговой политики на экономику.

Значительное влияние на инфляцию в 2024 году могут оказать и внешние факторы, в частности цены на нефть и другие экспортные товары. Снижение общемировых цен на нефть в условиях жесткой ДКП мировых центральных банков в совокупности с ростом дисконтов на российскую нефть будут оказывать понижательное давление на рубль. Сохраняются также и риски со стороны уменьшения экспорта других российских товаров из-за санкций.

Ставка не помогает

Аналитики при этом оговорились, что эффект высокой ставки (сейчас реальная ставка за вычетом инфляции составляет более 8,5%, что исторически исключительно много) может не оказать достаточно эффективного воздействия на цены. Научный руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев, в частности, отметил, что вес кредита в финансовой системе значительно снизился. Это связано с тем, что всё больше и больше компаний инвестируют собственные средства, не полагаясь на банковские кредиты. В таком случае роль ключевой ставки может оказаться не столь значимой .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Антон Прокудин, главный экономист УК «Ингосстрах-Инвестиции», сказал, что не видит спада импорта из-за роста ключевой ставки, то есть с этой стороны эффект ограничения инфляции не слишком работает. Кроме того, он считает, что адаптивные ожидания инфляции были высоки все минувшие три года, что также затрудняет борьбу с ней.

В свою очередь, профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов выделил значительное сокращение расходов бюджета по отношению к ВВП, что может являться сильным дезинфляционным фактором. По его словам, инфляция останется высокой, выше 4%, но точно предсказать ее объем к концу года крайне сложно.