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Обнаружены ранее украденные картины кисти Кандинского и Малевича

The Art Newspaper: обнаружены ранее украденные картины Малевича и Кандинского
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Фото: The Art Newspaper
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Французские власти конфисковали картины русских художников-авангардистов Василия Кандинского и Казимира Малевича, ранее считавшиеся украденными. Об этом сообщило 2 апреля издание The Art Newspaper.

В феврале французские судебные приставы конфисковали в Париже более 100 работ, приписываемых русским художникам-авангардистам. Предполагается, что полотна были украдены у частного коллекционера.

Юрист международной фирмы Dentons во Франкфурте, представляющий интересы коллекционера, бизнесмена палестинского происхождения, проживающего в Израиле, Усмана Хатиба уточнил, что стоимость конфискованных работ оценивается более чем в $100 млн.

Картины украли в 2019 году из помещения, которое бизнесмен арендовал в Висбадене, ФРГ. В прошлом году немецкие судебные приставы конфисковали во Франкфурте сотни произведений искусства, которые, по словам Хатиба, принадлежат ему.

Всего семья Хатиба требует вернуть в общей сложности около 900 произведений искусства. Некоторые из украденных предметов коллекции уже были проданы на аукционах в Израиле, Франции и Монако в течение 2023 года.

В 2015 году Хатиб купил 49% коллекции картин, насчитывающей 1,8 тыс. экземпляров, у израильского арт-дилера, владевшего галереей в Висбаден, Ицхака Заруга. На момент покупки работы были конфискованы прокуратурой Висбадена по подозрению в подделке, уточняет «Газета.Ru».

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В конце августа 2022 года мировой суд Екатеринбурга вынес приговор охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, испортившему картину ученицы художника Казимира Малевича «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине.

Фигурант признал вину, отметив, что его уволили, а новую работу ему не удавалось найти. Также он сказал, что является инвалидом и лечится амбулаторно у психиатра.

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