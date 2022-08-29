Суд огласил приговор испортившему картину ученицы Малевича охраннику

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга 29 августа вынес приговор охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, испортившему картину ученицы художника Казимира Малевича. Мужчине назначили обязательные работы на срок 180 часов.

«Назначить Васильеву обязательные работы на срок 180 часов и назначить принудительное амбулаторное лечение», — сказала судья Ольга Жернакова.

Прокурор просил назначить мужчине обязательные работы на 250 часов.

На минувшем заседании адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сообщал, что его подзащитный отправил на электронную почту Третьяковской галереи свои извинения и пожертвование в фонд в размере 5 тыс. рублей, что является половиной его ежемесячной пенсии. Также юрист предоставил судье выписку вклада, где у Васильева лежит 40 тыс. рублей. Защита утверждала, что подсудимый может заплатить штраф, а уголовное дело надо прекратить.

«Никаких последствий для картины сейчас нет, реставрация завершена, какого-то акта об оценке стоимости картины в материалах дела не имеется. Она может стоить и меньше», — заявлял он журналистам.

Он отмечал, что гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отказалась примириться с его подзащитным и прекратить уголовное дело независимо от того, что страховщик погасил причиненный галерее ущерб в виде 250 290 рублей (само полотно было застраховано на 75 млн рублей).

Фигурант признал вину, рассказав, что его уволили, а на работу нигде не берут. Также он отметил, что является инвалидом и лечится амбулаторно у психиатра.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Васильев ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.

Руководство центра обратилось в полицию 20 декабря. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по причине отсутствия признаков состава преступления. Тогда Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру.

Вандалом оказался 64-летний охранник Александр Васильев, которому по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте) грозило наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста до трех месяцев.