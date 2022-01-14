В «Ельцин-центре» посетитель испортил картину из Третьяковской галереи

В «Ельцин-центре» испортили картину Анны Лепорской. Работу привезли в Екатеринбург из Третьяковской галереи, сообщает телеканал «Известия». Картина ученицы Малевича не оставила равнодушной вандалов. Один из посетителей посчитал, что полотну явно чего-то не хватает. Так, неизвестный ручкой дорисовал фигурам на картине глаза. Руководство «Ельцин-центра» сразу обратилось в полицию. Правда, правоохранители не стали возбуждать дело, объяснив, что ущерб незначительный.

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