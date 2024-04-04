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Эксперт оценил последствия для России роста биржевых цен на кофе

Биржевые цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет: Чантурия оценил последствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире достигла исторического рекорда — $3838 за 1 т, следует из данных ICE Futures. Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия 4 апреля рассказал «Известиям», что текущая ситуация вызывает напряжение, но оно касается периодов будущего. По его словам, нынешние цены отразятся на стоимости продукта в магазинах через четыре-шесть месяцев, но при этом на себестоимость повлияет и ряд других факторов.

«Робуста — не единственный сорт кофе, который используется в мировой торговле. На бирже торгуются два сорта: арабика и робуста. Мы сейчас наблюдаем пиковые значения цен на робусту. Арабика тоже немного дорожает по сравнению с тем уровнем, который был у нее в последние несколько месяцев, и повышение заметное, но не критическое. Пиковых значений цен арабики пока мы не видим», — уточнил эксперт.

Чантурия объяснил, что биржевая цена является ориентиром для заключения контрактов на покупку кофе. При этом биржевые механизмы позволяют заключать контракты с поставкой на будущие периоды. По его словам, у всех основных операторов кофейного рынка большая часть контрактов на поставку в текущий период уже зафиксированы.

«То есть у них есть контракты на поставку кофе как минимум еще на ближайшие месяцы. Обычно все кофейные операторы имеют контракты на поставку кофе на шесть-восемь месяцев вперед. То, что происходит сейчас на бирже, будет отражаться на российском рынке кофе, потому что при росте стоимости сырья это отразится на себестоимости готовой продукции. И мы увидим это в цене на полке или в цене чашки в кофейне. Но происходить это будет через четыре-шесть месяцев как минимум, а не сейчас. Поэтому текущая ситуация вызывает напряжение, но оно касается периодов будущего», — отметил эксперт.

Однако сырье — не единственный фактор, который влияет на стоимость кофе в магазинах и кофейнях, подчеркнул гендиректор «Росчайкофе». Оказывают влияние в том числе и стоимость переработки кофе, упаковочные решения, заработные платы, электроэнергия, налоги, курс валют.

«Нынешние цены [на бирже] отразятся [на конечной цене товара на полке] через четыре–шесть месяцев, но при этом на себестоимость продукта повлияют и другие факторы. <…> Поэтому предсказать стоимость кофе в России — повысится она или понизится — невозможно», — заключил Чантурия.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что фьючерсы на кофе сорта робуста поднялись в цене из-за опасений дефицита: аномальная жара угрожает производству во Вьетнаме, который является ведущем экспортером.

Ранее, 18 февраля, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал «Известиям», что концентрация кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. При этом особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном».

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