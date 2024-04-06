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Кардиолог рассказала о питании, помогающем избежать атеросклероза

Врач Фомичева: для профилактики атеросклероза следует есть меньше жареного
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Атеросклероз — это заболевание, при котором в сосудах развиваются атеросклеротические бляшки. О том, какие продукты способствуют развитию заболевания и как скорректировать рацион, чтобы его избежать, «Известиям» 6 апреля рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева.

Врач отметила, что способствуют развитию атеросклероза такие продукты, как животные жиры (сало, жирное мясо, сливочное масло и другие молочные продукты), трансжиры (маргарин, торты, пирожные, жареная пища), сахар (глюкоза способствует повреждению стенок сосудов, из-за чего холестерин переносит жир в эти повреждения, что приводит к формированию атеросклеротической бляшки).

Говоря об основных принципах диеты, направленной на профилактику атеросклероза, специалист отметила необходимость в уменьшении потребления жиров животного происхождения. Она посоветовала заменить их растительными жирами, потому что в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые препятствуют развитию атеросклероза. Например, добавить в рацион оливковое масло и жирную рыбу два раза в неделю.

«Увеличьте потребление продуктов, выводящих холестерин из организма: овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых круп. Особенно свою эффективность в исследования доказал красный дрожжевой рис, содержащий монаколин», — добавила Фомичева.

Также она посоветовала включить в рацион витамины и антиоксиданты. Антиоксиданты защищают жиры и белки от окисления, тем самым и спасают клетки от повреждений и возможного развития атеросклероза. Источники антиоксидантов: зеленые и желтые овощи, фрукты (бета-каротин), цитрусовое и ягоды (витамин C), орехи, растительное масло (витамин Е).

«Необходимо понимать, что избыточный вес и абдоминальное ожирение — это прямые предрасполагающие факторы риска развития атеросклероза сосудов», — подчеркнула кардиолог.

Говоря о том, как выявить атеросклероз, врач рассказала, что для этого необходимо сдать липидный профиль в анализах крови и выполнить ультразвуковое исследование сосудов шеи. А для оценки факторов риска атеросклероза необходимо исследовать гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, печеночные ферменты.

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