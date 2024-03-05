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Терапевт указала на опасность употребления сливочного масла

Врач Заплавнова: злоупотребление сливочным маслом чревато инсультом и инфарктом
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt
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Врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что злоупотребление сливочным маслом может привести к развитию потенциально смертельных заболеваний, в том числе к инфаркту или инсульту.

В беседе с News.Ru во вторник, 5 марта, специалист отметила, что употребление сливочного масла стоит серьезно ограничить, даже несмотря на его вкусовые качества и натуральность. В день допускается съедать не более 5–10 г. Злоупотребление этим продуктом чревато опасными последствиями, такими как инфаркт, инсульт, атеросклероз, ТЭЛА и ожирение, отмечает телеканал «360».

Заплавнова объяснила, что сливочное мало слишком калорийное, в нем содержится много насыщенных жиров, которые перегружают пищеварительный тракт. Этот продукт противопоказан пациентам с лишним весом, повышенным уровнем холестерина в крови, имеющим болезни печени и желчного пузыря, уточняет сайт kp.ru. Также сливочное масло нельзя употреблять людям при остром панкреатите.

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1 февраля врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург рассказал, что 20 г сливочного масла в день полезны для сердца. В масле есть все жирорастворимые витамины, вполне сбалансированный состав жирных кислот. Воздержаться от употребления продукта следует людям с патологиями желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также с гастритом в стадии обострения, заключил диетолог, пишет RT.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, на каком масле безопасно жарить еду. От выбора масла, по ее словам, зависит вкус еды и ее химический состав. Она предупредила, что при нагревании в некоторых видах масла активно образуются свободные радикалы, которые очень опасны для здоровья, пишет НСН. Для жарки стоит выбирать масло, которое начинает дымиться на сковороде при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот. Подойдут рафинированное растительное масло или жиры животного происхождения.

Врач-нутрициолог Алена Степанова предупредила, что сливочное масло стоит употреблять с осторожностью при наличии воспалительных процессов в организме. Также от этого продукта стоит отказаться при аутоиммунных заболеваниях и при аллергии, сообщает телеканал «Звезда». Сердечно-сосудистые заболевания также являются проблемой, поскольку в сливочном масле много холестерина.

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