Автобренд Oting анонсировал четыре новые модели для России

В течение года линейка легковых автомобилей китайского бренда Oting пополнится четырьмя новыми моделями. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 4 апреля.

В список новинок вошли компактный кроссовер, крупноразмерный внедорожник, а также пикап и модель сегмента LCV. К 2025 году количество дилерских центров в России планируется увеличить до 100 единиц.

Первая модель марки Oting — рамный внедорожник «Паладин» — вышел на российский рынок в конце февраля, стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 млн рублей. «Паладин» выпускается на платформе Nissan Terra, перед поставкой в РФ автомобиль получил ряд модификаций, в том числе новый салон. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л. с. (360 Нм) в связке с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

«Паладин» производится на заводе Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng), дистрибьюторское соглашение с ним подписано на пять лет. Автомобилю «Паладин» дали русскоязычное название в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.

4 апреля в России начались продажи китайских кроссоверов BAIC X55 в обновленных комплектациях. Автомобиль получил набор зимних опций, увеличенный до 5 л бачок омывателя, новые материалы отделки и ряд других обновлений.