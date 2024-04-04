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Обновленный кроссовер BAIC X55 представили в России

В РФ начались продажи обновленных кроссоверов BAIC X55
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Фото: BAIC
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В России начались продажи китайских кроссоверов BAIC X55 в обновленных комплектациях. Автомобиль получил набор зимних опций, увеличенный до 5 л бачок омывателя, новые материалы отделки и ряд других обновлений. Об этом говорится в сообщении производителя, которое поступило «Известиям» 4 апреля.

В обновленную базовую комплектацию Comfort вошли функции подогрева передних сидений и форсунок стеклоомывателя. На смену тканевой обивки сидений пришла обивка экокожей, отделка руля теперь выполнена из натуральной кожи, сиденье водителя получило электрорегулировку по шести направлениям, а для пассажиров второго ряда был добавлен центральный подлокотник.

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Фото: BAIC

Новая комплектация Luxury (заняла место между базовой и топовой) в дополнение имеет панорамную крышу с электроприводом, рейлинги, скрытые дверные ручки с электроприводом, подогрев рулевого колеса, бесконтактный датчик двери багажника с электроприводом, улучшенную аудиосистему, контурную подсветку интерьера и передние боковые подушки безопасности. В максимальной версии Elite «зимний пакет» был расширен подогревом рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений.

Начальная стоимость BAIC X55 2024 модельного года составляет 2,97 млн рублей. Покупка кроссовера в «средней» комплектации обойдется в 3,12 млн рублей, а в максимальной — в 3,35 млн рублей. BAIC X55 оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 177 л.с. (300 Нм), который, работает в паре с «роботом». Кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 7,8 секунды.

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Автомобили BAIC выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде, продажи машин начались в июле прошлого года.

25 марта в России стартовали продажи флагманского кроссовера BAIC X75, модель доступна в четырех комплектациях по цене от 2,99 млн до 3,41 млн рублей.

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