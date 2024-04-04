Российская историческая видеоигра «Смута» вышла на VK Play

Историческая приключенческая видеоигра «Смута» вышла на сервисе VK Play. Презентация прошла в закрытом формате в Нижегородском кремле, сообщила 4 апреля пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

«Ровно пять минут назад был сделан последний предзаказ, и игра теперь доступна на нашей площадке для покупки и скачивания», — поделился руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев.

В ходе презентации был показан ролик «Смуты», в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе. В основу игры лег сюжет романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Также нижегородские реконструкторы показали момент собрания народного ополчения Кузьмой Мининым.

Проект разрабатывала компания «Сайберия Нова» с 2022 года при поддержке ИРИ.

Ранее, 2 апреля, продюсер проекта Андрей Белов рассказал «Известиям», что в игре «Смута» будет дюжина вариантов финала. Игра станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не выйдет на игровых консолях Xbox и PlayStation.