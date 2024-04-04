Выход в Сеть: легализация онлайн-продаж алкоголя сможет обелить менее 1% и только в одной категории

Снятие запрета на дистанционную торговлю алкоголем не приведет к существенному обелению рынка, оно может произойти только в одном сегменте — пивоваренной продукции — и составит не более 0,6–0,8% от общего объема продаж в этой категории. Такой вывод представлен в исследовании Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) МГУ. На фоне незначительности позитивного эффекта это может стать серьезным стимулом для роста теневого рынка.

Вопрос легализации продажи спиртного в интернете обсуждается в России не первый год. Еще в 2023-м были подготовлены законопроекты о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина, а также по регулированию онлайн-торговли алкогольной продукцией. Однако один был снят с рассмотрения Госдумой, а второй — отозван автором. Всё чаще дискуссия сводилась к тому, могут ли потенциальные дополнительные поступления в бюджет перекрыть потенциальный вред для общества и стратегии деалкоголизации населения. «Известия» ознакомились с новым исследованием и выяснили, какие последствия прогнозируют эксперты в случае возможного выхода торговли алкогольной продукцией в Сеть.

Обелить не получится

Среди поддержавших идею легализации такой торговли ранее выступали Минсельхоз РФ и Минфин. Министр финансов Антон Силуанов в октябре 2023 года отмечал, что в интернете продается много некачественного алкоголя и установление контроля над этой сферой позволит навести порядок. Это могло бы способствовать и увеличению объемов поступлений в бюджеты при должном обелении рынка. Однако, как демонстрирует свежее исследование, этого ожидать не приходится — в случае легализации российский рынок пойдет по пути перераспределения между офлайн- и онлайн-каналами продаж, а возможное обеление коснется только категории пивоваренной продукции. По расчетам специалистов, оно составит 0,6–0,8% от общего объема продаж в категории и не более 3–5% нелегального рынка пивоваренной продукции.

Получается, что в масштабах текущих акцизных поступлений, которое авторы исследования оценили в размере около полутриллиона рублей, онлайн-продажи спиртного не принесут государству ощутимого дохода.

Наливать станут больше

Эксперты ЦРПР замечают, что на фоне роста объемов производства основных видов алкоголя последние несколько лет увеличивались продажи крепкой и слабоалкогольной продукций. В 2022 году объем розничных продаж алкогольной продукции достиг 7,9 л этанола на взрослого человека в год. При этом прирост потребления в 2020–2022 годах произошел за счет увеличения розничных продаж крепкого алкоголя с 2,9 л в 2019-м до 3,8 л в 2022-м. В первом полугодии 2023-го объем розничных продаж составил 3,9 л на душу населения. Как отмечается в исследовании, рост регистрируемого потребления спиртного в России в последние годы — значимый негативный фактор, в том числе по причине алкоголь-ассоциированных последствий для здоровья и благополучия общества в целом.

По данным исследования, в 2022 году в предприятиях общепита употреблялось менее 8% всего объема реализованной алкогольной продукции. То есть преимущественно выпивать потребители предпочитают дома или в гостях. Таким образом, на рост потребления может повлиять и упрощение процесса покупки с доставкой алкоголя буквально до стола. И с большой долей вероятности это может обнулить все достигнутые эффекты по ограничению территориальной доступности алкоголя, за которые всегда выступал и боролся Минздрав.

Профессор МГУ, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по поддержанию и развитию норм ЗОЖ у российских граждан Виктория Аршинова подчеркивает, что в результате легализации онлайн-продажи алкоголя исчезнут необходимые ограничения, сдерживающие доступ людей к так называемым аддиктивным благам — товарам, которые могут развивать зависимость и нанести большой вред здоровью потребителей.

На темной стороне

Теневой рынок алкогольной продукции в России, по расчетам ЦРПР, в 2022 году составил порядка 20%. Отмечается, что в литрах готовой продукции нелегальный товар занимает от 15,8 до 22,6% всего рынка, а в литрах чистого спирта — 17–25,4%.

Проведенный ЦРПР анализ предложений алкоголя на интернет-рынке показывает, что их наиболее распространенное и ключевое преимущество — возможность круглосуточной доставки. По расчетам исследователей, такая продукция, как правило, стоит существенно дороже, чем в офлайн-магазинах, однако ее потребитель сознательно готов переплачивать за обход законов. Другими словами, даже в случае легализации онлайн-торговли приобретать спиртное ночью будет запрещено и теневой сегмент останется привлекательным для его аудитории. К тому же для нелегального рынка характерен феномен анизотропии — единожды попав на теневой рынок, покупатель с большой вероятностью на нем и останется.

Риски сохраняются

Опрошенные в рамках исследования МГУ эксперты также указывают на неурегулированность сфер лицензионного регулирования и контроля. По их мнению, в случае легализации онлайн-продаж сохраняются риски масштабных нарушений. К этому стоит добавить, что после разрешения торговли спиртным в Сети потребителю станет сложнее отделить теневой рынок от белого: многочисленные дельцы найдут лазейки и эффективно мимикрируют под легальных игроков.

Директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров отмечает, что институт тоже исследовал эту тему и большинство опрошенных представителей региональных органов исполнительной власти видят ряд рисков легализации дистанционной торговли, среди которых в том числе и возможный рост доли контрафактной продукции.

— Мы проводили в прошлом году исследование по поводу того, что думают региональные органы власти, и узнавали, какие риски они видят в таком шаге. Обнаружился очень высокий интерес среди региональных госорганов к этой теме. И порядка 85% респондентов заявили, что так или иначе видят определенные риски. Это касается как увеличения доли контрафактной продукции, так и роста алкоголизации населения и роста случаев продажи алкоголя несовершеннолетним, — уточняет Гафаров.

Схожую позицию занимает и глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин. В марте этого года в интервью «Российской газете» он заявил, что разрешать онлайн-торговлю алкоголем в настоящее время нет острой необходимости и последствия этого решения без обеспечения жесткого контроля по всей товаропроводящей цепочке могут быть непредсказуемыми.