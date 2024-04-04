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Бывший американский военный подписал контракт с Минобороны РФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Бывший военный из США, участвовавший в СВО в составе батальона «Пятнашка», 4 апреля заключил контракт с Минобороны РФ.

«Я работал там (на СВО. — Ред.) в составе интернациональной бригады «Пятнашка» и мы делали свою работу. Я был очень рад служить с этими ребятами и я бы с радостью продолжил служить», — сказал военный.

Также он отметил, что в России «потрясающая» социальная поддержка.

«И, таким образом, служба здесь, в Российской Федерации, — это наименьший вклад, который я могу внести», — заключил американец

Известно, что контракт с Минобороны РФ военный заключил в Югре. По его словам, его убедили сослуживцы из Сербии и местного города Пыть-Яха, сообщает РИА «Новости».

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1 марта стало известно, что правительство России подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для участников спецоперации. Решение предусматривает списание процентов по займам военнослужащих и их родных, а в случае, если они уже выплачены, указанные средства пойдут на погашение основного долга или иных обязательств.

До этого, 26 февраля, кабмин также анонсировал выделение 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников, которые будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.

6 января президент России Владимир Путин во время встречи с семьями погибших в спецоперации военных заверил их в поддержке со стороны государства, а в октябре 2023 года назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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