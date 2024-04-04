Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников в 2027 году

Президент РФ Владимир Путин заявил 4 апреля, что пилотный переход на новую, отраслевую систему оплаты труда бюджетников запустят в нескольких регионах, а в 2027 году эта практика будет распространена на всю Россию. Об этом он сказал на XII съезде Федерации профсоюзов России (ФНПР).

Российский лидер назвал важным «добиться роста доходов этих квалифицированных, нужных стране специалистов». Он указал на необходимость устранить разрывы в оплате труда в разных регионах.

По его мнению, профсоюзы вместе с государством должны следить за своевременной и полной выплатой зарплат.

«Заработная плата на предприятиях любой формы собственности должна выплачиваться без задержек, в полном объеме», — отметил глава государства.

Отдельно Путин подтвердил планы увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей. Индексация позитивно отразится на реальных заработных платах и в экономике, и в бюджетной сфере, добавил он.

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов», — заверил президент.

Росстат 3 апреля опубликовал данные, свидетельствующие о росте реальных зарплат в России в январе 2024 года на 8,5% в годовом выражении. Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении составила 75 тыс. рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России, по данным работодателей, составляет 73 тыс. рублей. Он отметил, что общие реальные доходы населения за 2023 год выросли на 5,6%, а номинал роста зарплаты составил 14%.

Путин еще в феврале отмечал, что в России должны вырасти зарплаты. В числе прочих мер, это должно произойти за счет повышения к 2030 году минимального размера оплаты труда практически вдвое, до 35 тыс. рублей, указал он. Российский лидер объяснил, что повышение отразится на размере пособий, зарплат в бюджетной сфере и различных отраслях экономики.