В России зафиксирован рост реальных зарплат на 8,5% в январе 2024 года

Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, об этом 3 апреля свидетельствуют данные Росстата.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в январе 2024 года составила 75 тыс. рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с этим же периодом 2023 года.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России, по данным работодателей, составляет 73 тыс. рублей. Он отметил, что общие реальные доходы населения за 2023 год выросли на 5,6%, а номинал роста зарплаты составил 14%.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию отметил, что в России должны вырасти зарплаты. В числе прочих мер, это должно произойти за счет повышения к 2030 году минимального размера оплаты труда практически вдвое, до 35 тыс. рублей. Это повышение отразится на размере пособий, зарплат в бюджетной сфере и различных отраслях экономики, уточнил он.