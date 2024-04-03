Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Средняя зарплата в России, по данным работодателей, составляет 73 тыс. рублей. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе в ходе отчета о работе правительства.

«Средняя заработная плата в стране — 73 тыс. рублей. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что расчеты работодателей есть в его распоряжении, он готов показать их интересующимся.

Глава правительства добавил, что общие реальные доходы населения за 2023 год выросли на 5,6%, номинал роста зарплаты составил 14%, а реальная заработная плата россиян увеличилась на 7,8%.

Ранее, 31 марта, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что медработники из малых городов и сел России с 1 апреля начнут получать повышенные зарплаты за март. Так правительство РФ выполняет поручение президента России Владимира Путина повысить оплату труда медикам из маленьких населенных пунктов. Эта мера призвана остановить отток персонала в более крупные города.

Фонд развития гражданского общества 28 марта опубликовал исследование по итогам прошлого года, подготовленное на основе данных Росстата, согласно которому самые большие зарплаты получают жители Москвы и Чукотки — 218,6 тыс. рублей, Магаданской области — 180,9 тыс., ЯНАО — 168 тыс., Камчатки — 163,3 тыс. рублей, НАО — 158,5 тыс. рублей. Всего в рейтинг попали 38 субъектов.