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Эксперт рассказала о повышении зарплат медработников в апреле

Медработники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты с апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Медработники из малых российских городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом 31 марта рассказала «РИА Новости» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина повысило ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля.

По словам доцента, размер выплат зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Такая поддержка очень важна, добавила Иванова-Швец, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населенных пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения.

Так, в городах, с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний персонал — 13 тыс. При этом в населенных пунктах, где проживают менее 50 тыс. человек, ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей, а для медицинских работников среднего звена — 30 тыс.

Кроме того, с 1 апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно информации российского правительства, на зарплаты медиков в 2024 году планировалось выделить более 7,5 млрд рублей. Штат медицинских учреждений в 2024 году увеличится почти на 10 тыс. врачей и на 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

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Ранее, 14 февраля, на пленарном заседании Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин заявил, что окладная часть зарплат медиков должна быть повышена с 1 апреля . Такое же решение подготовят для работников федеральных организаций, работающих в системе ОМС.

В ходе заседания Форума Путин также заявил о необходимости серьезно изменить работу системы здравоохранения РФ. Он указал на то, что в центре нее должны находиться человек и его здоровье. Российский лидер также добавил, что проект по модернизации первичного звена здравоохранения обязательно будет продлен.

До этого, 12 февраля, президент поручил представить ему предложения на тему продолжения модернизации первичного звена здравоохранения. Доклад должен быть представлен главе государства до 15 октября текущего года. Ответственным за это назначен Мишустин.

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