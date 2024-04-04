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Путин назвал принципиальность правительства и бизнеса гарантией взвешенных решений

Путин: взвешенные решения в сфере труда принимаются при открытости сторон
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Принципиальность и открытость правительства, бизнеса и профсоюзов является гарантией взвешенных решений в сфере труда, заявил 4 апреля президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Именно принципиальность сторон, открытость их позиций, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны и миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», — сказал глава государства.

В этой связи Путин назвал ответственной миссию ФНПР по защите трудовых прав сотрудников отдельных предприятий и целых отраслей, отметив усилия организации по совершенствованию законодательства и гармонизации отношений в сфере занятости.

Данная деятельность осуществляется на прочной основе социального партнерства государства, бизнеса и профсоюзов, добавил президент. В частности, налажено практическое взаимодействие в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая только в 2023 году рассмотрела более 100 проектов федеральных законов и постановлений кабмина.

По словам Путина, правительство также учитывает позицию профсоюзов в ходе обсуждений целесообразности принятия определенных решений. Кроме того, российские власти находятся в постоянном контакте с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым по вопросам, которые представляют интерес для работников.

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Ранее, 22 января, Путин в ходе встречи со Шмаковым отметил, что ФНПР подходит к решению вопросов социального характера с государственных позиций, в то же время исходя из интересов трудящихся. Глава ФНПР в свою очередь отметил, что интересы государства и трудящихся «в целом совпадают».

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