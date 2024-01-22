Путин обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов РФ решение соцвопросов

К решению социальных вопросов необходимо подходить с госпозиций, заявил 22 января президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

В начале общения Шмаков обратил внимание на то, что организация движется к съезду, а промежуточной датой станет 30-летие ее основания.

Российский лидер отметил, что государственный подход в данной сфере является очень важным.

«Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», — указал он.

Шмаков сказал, что интересы государства и трудящихся «в целом совпадают».

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