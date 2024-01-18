Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем

Глава ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров 18 января рассказал президенту РФ Владимиру Путину про окончание строительства пограничных переходов с Китаем.

«Мы завершили строительство двух первых трансграничных мостовых переходов между Россией и Китаем. Это «Благовещенск — Хэйхэ», автодорожный, и железнодорожный «Нижнеленинское — Тунцзян», — сказал он в ходе встречи с российским лидером.

Байсаров также сообщил, что совместно с Минтрансом, Минвостокразвития, руководством Амурской области и РЖД ведется работа по проектированию и строительству нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем — Джалинда — Мохэ.

«По итогам завершения мы планируем перспективный грузопоток на экспорт до 20 млн т из Саха (Якутии) и Амурской области без влияния на Восточный полигон. На 13 месяцев [раньше] контрактного срока завершили строительство в Амурской области моста через реку Зея общей протяженностью 10 км, два километра из которых составляет мостовая часть», — добавил глава «Бамтоннельстрой-Мост».

Накануне Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и скорее решить все бюрократические вопросы. По его словам, в открытии пункта пропуска заинтересованы и «партнеры с той стороны границы».

Ранее, 14 января, глава государства указал на то, что будущее России зависит от развития Дальнего Востока и Арктики. По его словам, руководство страны занимается развитием Дальнего Востока с начала 2000-х годов, а более активная работа началась после 2013 года.

Кроме того, в сентябре 2023 года в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке российский лидер отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, добавил президент.