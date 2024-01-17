Путин призвал решить вопрос с открытием пунктов пропуска на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и скорее решить все бюрократические вопросы. Об этом он сказал 17 января на совещании с членами правительства РФ.

По его словам, в открытии пункта пропуска заинтересованы и «партнеры с той стороны границы».

«По поводу новых пунктов пропуска, и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров от Приморского края, еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее», — указал российский лидер.

Ранее, 14 января, Путин заявил, что будущее России зависит от развития Дальнего Востока и Арктики. По его словам, руководство страны занимается развитием Дальнего Востока с начала 2000-х годов, а более активная работа началась после 2013 года.

Кроме того, в сентябре 2023 года в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, добавил он.