Ограничения ввели на двух новосибирских дорогах из-за паводков

В Новосибирской области на двух дорогах временно ограничили движение. Причина — весенние паводки.

В Территориальном управлении автомобильных дорог ресурсу atas.info пояснили, что транспортные ограничения введены в Коченевском районе из-за подъема уровня воды в реке Камышинка.

Проезд невозможен на участке 1 км дороги Н-1212 — 1 км дороги Н-1206. Также проезд запрещен на участке дороги Н-1211 – Бармашево, с 0 по 5 км. Проезд в населенный пункт Бармашево затруднен из-за переливов трассы, местных жителей приходится транспортировать на спецтехнике.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками в стране и дал поручения по помощи пострадавшим. Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах. Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.