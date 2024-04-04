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«Мегамаркет» займет все площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Маркетплейс «Мегамаркет» арендует площади, которые ранее занимали магазины IKEA в торговых центрах (ТЦ) «Мега». Об этом говорится в совместном релизе «Меги» и «Мегамаркета», с которым ознакомились «Известия» 4 апреля.

Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

«В рамках партнерства «Мегамаркет» получит возможность не только увеличить географию своей операционной деятельности, но и расширить предложение для покупателей, пригласив к сотрудничеству еще большее количество региональных продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров обратил внимание на то, что такое решение дает возможность привлечь в ТЦ новых посетителей, которые предпочитают онлайн-покупки.

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IKEA приостановила работу торговых точек в России 4 марта 2022 года. Шведская компания столкнулась с проблемами в импорте необходимой продукции. В середине июня того же года она сообщила о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала.

В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров «Мега» в России площадью 2,3 млн кв. м., выкупив их у Ingka Centres.

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