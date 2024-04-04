У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявила о формировании дилерской сети марки Solaris и приведении ее к стандартам бренда. В мае этого года обновленные автосалоны марки появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 4 апреля.

Сейчас дилерская сеть Solaris насчитывает 30 действующих партнеров в разных городах РФ. Производство модельного ряда Solaris началось на ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге 22 февраля этого года, 11 марта 2024 года предприятие приступило к отгрузкам автомобилей. Завод работает в режиме полного цикла, к 1 апреля он выпустил 3 тыс. автомобилей.

По словам гендиректора автозавода Алексея Калицева, дилеры сообщают о большом спросе на машины Solaris, поэтому во II квартале этого года компания планирует увеличить объем выпуска и отгрузок автомобилей. В модельный ряд нового российского бренда Solaris входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

Как стало известно 20 марта, несмотря на то что автодилеры уже начали получать автомобили Solaris петербургского производства, официальные цены на них объявлять не планируется.

13 февраля было объявлено, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». 22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris.